Zelenski'den dikkat çeken mayın açıklaması: Ölülerin üzerine bile mayın yerleştirmişler

Rusya- Ukrayna savaşı sürmeye devam ederken, bir yandan da barış için görüşmeler yapılmaya devam ediyor. İstanbul'da gerçekleşen barış görüşmeleri sonrasında Rusya, Ukrayna'nın bazı bölgelerinden çekilmeye başladı. Rus askerlerinin başkent Kiev ve Çernihiv'den yavaş yavaş geri çekildiğini kaydeden Zelenski, Ukrayna halkına dikkatli olma çağrısı yaparak "Her yere mayın döşüyorlar" dedi.

"ÖLÜLERİN BEDENLERİNE MAYIN KOYUYORLAR"

Sözcü'nün derlediği habere göre, Rus ordusunun çekilirken de Ukrayna kentlerinde büyük bir felakete yol açtığını belirten Zelenski, "Evlere, ekipmanlara ve hatta ölülerin bedenlerine mayın koyuyorlar. Birçok kablo var ve çok tehlikeli" diye konuştu.

GÖRÜŞMELER İSTANBUL'DA OLMUŞTU

İstanbul'da bu hafta Türkiye'nin arabuluculuğunda düzenlenen barış görüşmeleri sonrasında Rusya, Kiev çevresinden çekileceğini ve Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlılarının bulunduğu Donbas bölgesine yoğunlaşacağını açıklamıştı.

Rus birlikler geri çekilirken, Ukrayna ordusu şu ana dek Kiev ve Çernihiv bölgelerinde 29 yerleşimi geri aldığını duyurdu.