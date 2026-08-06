Zelenskiy: Rus petrol rafinerileri ve askeri tekneler vuruldu

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus petrol rafinerileri ile Karadeniz'deki askeri devriye teknelerinin Ukrayna güçleri tarafından vurulduğunu bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın savaşı finanse etmek için kullandığı petrol gelirlerini kısıtlamaya yönelik uzun menzilli askeri operasyonların başarıyla sonuçlandığını belirtti. Zelenskiy, Ukrayna Savunma Kuvvetleri'nin cephe hattından 1300 kilometreden fazla uzaklıktaki Başkurdistan'da yer alan Başneft-Novoil rafinerisi ile Ukrayna sınırından yaklaşık 700 kilometre içerideki Yaroslavl bölgesinde bulunan Slavneft-YANOS petrol rafinerisini hedef aldığını aktardı.

Karadeniz'deki operasyonlar hakkında da bilgi veren Zelenskiy, Rusya'ya ait iki askeri devriye teknesi ile gölge filo olarak adlandırılan ticari gemilerin vurulduğunu kaydetti. Ukrayna'nın uzun menzilli operasyon kapasitesini sistematik olarak artıran savunma güçlerine teşekkür eden Zelenskiy, bu adımların diplomasi ihtimalini güçlendirdiğini ve Rusya'nın barışı seçmek zorunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı