Haberler

Ukrayna, Rusya'nın lojistik merkezlerini ve 5 gemisini vurdu

Ukrayna, Rusya'nın lojistik merkezlerini ve 5 gemisini vurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın Krasnodar ve Stavropol bölgelerindeki lojistik merkezlerini, bir petrol deposunu ve Karadeniz ile Azak Denizi'ndeki 5 Rus gemisini hedef aldıklarını duyurdu.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Krasnodar ve Stavropol bölgelerindeki lojistik merkezlerini, bir petrol deposunu ve Karadeniz ile Azak Denizi'ndeki 5 Rus gemisini hedef aldıklarını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusuna insansız hava aracı (İHA) parçaları, navigasyon ekipmanları ve diğer donanımları tedarik eden Krasnodar ile Stavropol bölgelerindeki önemli lojistik merkezlerini vurduklarını açıkladı. Operasyonlar kapsamında bir petrol deposunu da hedef aldıklarını belirten Zelenskiy, Karadeniz ve Azak Denizi sularında Rusya'nın 'gölge filosuna' ait bir tanker ile 4 kargo gemisini de vurduklarını kaydetti.

Paylaşımında operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zelenskiy, Ukrayna Savunma Kuvvetleri personeline teşekkür ederek, "Savaşı haklı olarak evine, Rusya'ya geri getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamasının devamında barışa duyulan ihtiyaca dikkat çeken Zelenskiy, Ukrayna'nın Rus tarafına bu yöndeki tüm teklifleri sunduğunu ve Rusya'nın diplomasi masasına oturmaya zorlanması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...

Ahbap soruşturmasında yeni gelişme! 5 ünlü ifadeye çağrıldı
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş'ın yeni parti için kararı

Sinem Dedetaş da kararını verdi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Depozito sisteminde yeni dönem! 1 lira kuralı değişti, kazanç düştü

Depozito sisteminde yeni dönem! 1 lira kuralı değişti, kazanç düştü
Düzce'de 'insanlık ölmemiş' dedirten görüntü: Ambulansa yol vermek için bunu yaptılar

"İnsanlık ölmemiş" dedirten olay: Bunu yapma sebepleri duygulandırdı
Dev pitonu ip atlamak için kullanıp doyasıya eğlendiler

Böyle olur kabilenin eğlencesi! Herkes görüntüdeki aynı detaya takıldı
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? CHP'nin ağır topu kararını verdi

Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? CHP'nin ağır topu kararını verdi
Apple'dan yeni hamle! 24 ay taksitle iPhone dönemi başlıyor

24 ay taksitle iPhone dönemi başlıyor
Para için her yol mübah mı? Tekne kaptanından yeni bir görüntü daha

Para için her yol mübah mı? Görüntülerin ardı arkası kesilmiyor
Bakanlık yasakladı! Çocukların kullandığı ürün toplatılıyor

Bakanlık yasakladı! Çocukların kullandığı ürün toplatılıyor