Haberler

Zelenskiy'den Rusya'ya karşı 40 günlük operasyon talimatı

Zelenskiy'den Rusya'ya karşı 40 günlük operasyon talimatı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus hedeflerine yönelik 40 günlük operasyon onayladığını duyurdu. Ukrayna güçleri, Ufa ve Krasnodar'daki petrol tesislerini vurdu. Belarus sınırında ise siviller için tahliye emri verildi.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus hedeflerine yönelik 40 günlük bir operasyon onayladığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Güvenlik Servisi (SBU) ile yaptığı görüşmenin ardından, Rus hedeflerine yönelik 40 günlük bir operasyon onayladığını açıkladı. Zelenskiy, Ukrayna güçlerinin cephe hattından 1500 kilometre uzaklıkta bulunan Ufa'daki iki petrol rafinerisini ve cepheye 300 kilometre mesafedeki Krasnodar bölgesinde bir petrol deposunu daha vurduğunu duyurdu.

Ukrayna'ya yönelik saldırılarda kullanılan Belarus'taki Rus röle istasyonlarının kapatıldığını söyleyen Zelenskiy, "Ukrayna istihbaratı istasyonların kapandığını tespit etti. Belarus'un sınır hattında askeri amaçlar dışında bir işlevi olmayan yol altyapısı ile mühimmat ve yakıt depolama tesislerinin inşaatı sürüyor" dedi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ise Ukrayna'yı, ülkesini savaşa çekmeye çalışmakla suçladı. Rusya'nın yanında durduğunu vurgulayan Lukaşenko, Ukraynalılarla savaşma niyetinde olmadıklarını ifade etti.

Ukrayna ordusunun, bu gelişmelerin ardından Rusya ve Belarus sınırındaki Çernihiv bölgesinde kalan yaklaşık bin sivil için 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere zorunlu tahliye emri verdiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
34 ilde suç örgütlerine operasyon! 841 şüpheli yakalandı

Türkiye güne dev bir operasyonla başladı! 841 kişi yakalandı
ABD'yi son nefeste devirdik! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti

A Milli Takımımız Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti
Kaan'ın golü sonrası yaşananlara tepkiler çığ gibi

Gol sonrası yaşananlara tepkiler çığ gibi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler'den Montella'ya anlamlı destek! Golü attı, soluğu yanında aldı

Yaptığı hareket golünün önüne geçti!
Rusya: Gece boyunca Ukrayna'ya ait 660 İHA'yı düşürdük

Savaşta kabus gibi gece! 660 İHA'yı tek tek vurup indirdiler
Faturalarda devrim gibi yenilik! Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

Faturalarda devrim gibi yenilik! Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor
Tatildeyken imzayı attı! Cemre Baysel'in yeni partneri belli oldu

Teklif üstüne teklif alıyordu! Yeni partneri belli oldu
ABD-İran mutabakatı sonrası bir ilk! Hürmüz'de seyreden dev gemi saldırıya uğradı

Görüntü bugün kaydedildi! Barış geldi diye sevinirken korkulan oldu
'Karacellatlar' suç örgütüne yönelik 10 ilde operasyon: 34 gözaltı

Karacellatlar"a operasyon! 34 gözaltı var
Otonom araçlar için fren pedalı zorunluluğu kaldırılıyor

Ezber bozan karar! Araçlardan bu aksam kaldırılıyor