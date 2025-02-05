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Zelenskiy, Putin'in Belarus'u savaşa çekeceği iddiasında bulundu

Zelenskiy, Putin'in Belarus'u savaşa çekeceği iddiasında bulundu
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile devam eden savaşa ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Belarus'a asker konuşlandırarak Belarus'u da savaşa çekmeye çalışacağını iddia etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile süren savaşa ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"PUTİN BELARUS'U DA SAVAŞA ÇEKECEK"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı bitirmek istemediğini öne süren Zelenskiy, önümüzdeki dönemde Rus güçlerinin Belarus'a konuşlanacağı iddiasında bulundu. Savaşa Belarus'un da müdahil olmasıyla beraber Baltık ülkelerinin daha fazla tehdit altında kalacağını savunan Zelenskiy, bölgede yeni kriz yaşanacağına ilişkin bir öngörüde bulunarak, "Putin Belarus'u da savaşa çekecek" dedi.

"ABD'NİN YARDIMLARINDA AZALMA OLMADI"

ABD'de Donald Trump'ın başkanlık koltuğunu devralmasıyla birlikte Ukrayna'ya olan desteğin azalacağı yönündeki iddialara da değinen Zelenskiy, Washington yönetiminin Kiev'e yardımlarında herhangi bir azalma olmadığını bildirdi. Zelenskiy, yardımlardan ötürü ABD'ye müteşekkir olduklarını ifade etti.

"KURSK'TAN BİZİ ÇIKARAMAYACAKLAR."

6 ay önce yeni bir savaş stratejisi geliştirerek sınıra yakın bir bölge olan Rusya'nın Kursk bölgesine saldıran Ukrayna, herhangi bir savunma hattının bulunmadığı bölgede ilerleme katederek güçlerini tahkim edebilmişti. Kursk'taki duruma da değinen Zelenskiy, bölgedeki savaşın Ukrayna lehine sürdüğünü belirtirken Moskova'nın kendilerini yakın bir zaman içerisinde Kursk'tan çıkaramayacağını söyledi.

Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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