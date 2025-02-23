Zelenskiy'den kritik çıkış: Görevden ayrılmaya hazırım

ABD Başkanı Donald Trump'ın diktatörlükle suçladığı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zelenskiy, Rusya ile aralarında devam eden savaşa ilişkin de konuştu.

"GÖREVİ BIRAKMAYA HAZIRIM"

Zelenskiy yaptığı açıklamalarda, Rusya ile barış yapılması ya da Ukrayna'nın NATO üyeliği için görevden ayrılmaya hazır olduğunu söyledi. Zelenskiy, "Barış için ya da NATO üyeliği için görevden ayrılmam gerekiyorsa buna hazırım" ifadelerini kullandı.

TRUMP'I YALANLADI

Zelenskiy, Donald Trump'un Ukrayna'ya savaş için 350 milyar dolar yardım edildiği yönündeki sözlerini de yalanladı. Zelenskiy, "Ukrayna, (Trump yönetiminin dediği üzere) ABD'den 350 milyar dolar değil 100 milyar dolar yardım aldı" ifadelerini kullandı.

"500 MİLYAR DOLARLIK BORCU KABUL ETMİYORUZ"

Ukrayna Devlet Başkanı açıklamalarının devamında ise "Yarın önemli bir zirve gerçekleşecek. 13 ortağımız Kiev'e gelecek, 24 ortağımız ise toplantıya online olarak katılacak. ABD'yle yapılacak bir anlaşma, henüz bize (Rusya'ya karşı) verilmeyen güvenlik garantilerini gerektiriyor. Ortaklarımıza saygımız sonsuz ama biz 500 milyar dolarlık borcu kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 19 Şubat'ta yaptığı açıklamada Zelenskiy'e yönelik, "Seçim yapmayan bir diktatör olan Zelenskiy, elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek" demişti.