Erdoğan 9. kez AK Parti Genel Başkanı seçildi! İşte kesinleşen yeni MKYK listesi

İşte AK Parti'nin kesinleşen MKYK listesi! 39 yeni isim var
AK Parti'nin yeni MKYK'sında 39 isim liste dışında kaldı

İşte AK Parti'de liste dışı kalan isimler
Eğitime kar engeli! Birçok ilde okullar tatil edildi

Eğitime kar engeli! Birçok ilde okullar tatil edildi
İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda yabancı ülke temsilcileri Türkiye'yi hedef aldı, tepki gecikmedi

Yabancı ülke temsilcileri Türkiye'yi hedef aldı, tepki gecikmedi

Zelenskiy'den kritik çıkış: Görevden ayrılmaya hazırım

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, gazetecilere yaptığı açıklamada, barış ya da NATO üyeliği için görevden ayrılmaya hazır olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın diktatörlükle suçladığı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zelenskiy, Rusya ile aralarında devam eden savaşa ilişkin de konuştu.

"GÖREVİ BIRAKMAYA HAZIRIM"

Zelenskiy yaptığı açıklamalarda, Rusya ile barış yapılması ya da Ukrayna'nın NATO üyeliği için görevden ayrılmaya hazır olduğunu söyledi. Zelenskiy, "Barış için ya da NATO üyeliği için görevden ayrılmam gerekiyorsa buna hazırım" ifadelerini kullandı.

TRUMP'I YALANLADI

Zelenskiy, Donald Trump'un Ukrayna'ya savaş için 350 milyar dolar yardım edildiği yönündeki sözlerini de yalanladı. Zelenskiy, "Ukrayna, (Trump yönetiminin dediği üzere) ABD'den 350 milyar dolar değil 100 milyar dolar yardım aldı" ifadelerini kullandı.

"500 MİLYAR DOLARLIK BORCU KABUL ETMİYORUZ"

Ukrayna Devlet Başkanı açıklamalarının devamında ise "Yarın önemli bir zirve gerçekleşecek. 13 ortağımız Kiev'e gelecek, 24 ortağımız ise toplantıya online olarak katılacak. ABD'yle yapılacak bir anlaşma, henüz bize (Rusya'ya karşı) verilmeyen güvenlik garantilerini gerektiriyor. Ortaklarımıza saygımız sonsuz ama biz 500 milyar dolarlık borcu kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 19 Şubat'ta yaptığı açıklamada Zelenskiy'e yönelik, "Seçim yapmayan bir diktatör olan Zelenskiy, elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek" demişti.

Zelenskiy'den kritik çıkış: Görevden ayrılmaya hazırım
Kaynak: AA / Dünya
img

Listede adı geçmeyen Özlem Zengin'den jet açıklama
img

AK Parti'de Sinan Akçıl ve Mesut Özil sürprizi
img

Vatandaşların akın ettiği AVM önünde mide bulandıran görüntü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail savaş uçaklarından Nasrallah'ın cenaze töreni sırasında Beyrut semalarında alçak uçuş

İsrail'den cenaze töreni sırasında Hizbullah'a gözdağı
Wanda Nara'nın Icardi'den boşanmak için istedikleri ağızları açık bıraktı

Icardi'den boşanmak için istedikleri ağızları açık bıraktı
Listede adı geçmeyen Özlem Zengin'den jet açıklama

Listede adı geçmeyen Özlem Zengin'den jet açıklama
Akıllara ziyan iddia: Fenerbahçe şampiyon olursa Ali Koç, MHP'nin Genel Başkanı olacak

"Şampiyon olursa o partinin başına geçecek, Erdoğan da farkında"
'Piyasa' dizisinin ilk bölümündeki sahneye izleyici isyan etti: Hep aynı rezillik, bıktık

Daha ilk bölümden tepki topladı! O sahneye izleyici isyan etti
AK Parti'den Osman Gökçek'e kritik görev

Bugün duyurulacak! AK Parti'den Osman Gökçek'e kritik görev

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.