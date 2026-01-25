Haberler

Zelenskiy, Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ile bir araya geldi

Zelenskiy, Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ile bir araya geldi
Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Litvanya'da Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile bir araya gelerek enerji desteği, askeri iş birliği ve diplomatik çabalar hakkında görüşmelerde bulundu.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Litvanya'ya resmi ziyarette bulundu. Başkent Vilnius'ta Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile bir araya gelen Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkan Gitanas Nauseda ile görüşmemizde, öncelikle Ukrayna'nın enerji sistemine verilen desteği ele aldık. Rusya her gün enerji sektörümüze saldırıyor. Gitanas'a bu konuyu ve hava savunmasını güçlendirme ihtiyacını anlattım. Litvanya, Ukrayna'ya yaklaşık yüz jeneratör transfer ederek yardım etme kararı aldı. Ayrıca askeri iş birliği, ortak savunma projeleri ve diplomasi de gündemdeki önemli konular arasındaydı. Ukrayna, Amerikan ve Rus heyetlerinin Abu Dabi'deki görüşmeleri de dahil olmak üzere, barışa yönelik diplomatik çabaların son ayrıntılarını paylaştım. Ukrayna, her zaman olduğu gibi, savaşı sona erdirmek için elinden gelen her şeyi yapıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
