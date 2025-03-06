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Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek

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ABD'de Trump yönetiminin Rusya'nın saldırılarından kaçan yaklaşık 240 bin Ukraynalının yasal statüsünü iptal etmeyi planladığı ve bu kişilerin hızla ABD'den sınır dışı edilebileceği öne sürüldü. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ana kadar alınmış herhangi bir kararın olmadığını ifade etti.

ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminin Rusya'nın saldırılarından kaçan yaklaşık 240 bin Ukraynalının yasal statüsünü iptal etmeyi planladığı ve bu kişilerin hızla ABD'den sınır dışı edilebileceği öne sürüldü.

TRUMP'TAN UKRAYNALI SIĞINMACI KARARI

Reuters'ın üst düzey ABD'li bir yetkili ve üç kaynağa dayandırdığı haberinde Trump yönetiminin Rusya'nın saldırılarından kaçan yaklaşık 240 bin Ukraynalının geçici yasal statüsünü iptal etmeyi planladığı öne sürüldü.

Zelenskiy ile kapışan Trump'ın gözünü kan bürüdü: 240 bin kişi sınır dışı edilebilir

TARİH DE VERİLDİ

Nisan ayında gerçekleştirilmesi beklenen hamlenin Ukraynalıların hızla sınır dışı edilmelerine yol açacağı belirtildi. Ukraynalılara yönelik koruma önlemlerinin geri çekilmesine yönelik planın, Trump'ın geçtiğimiz hafta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile tartışmasından önce başladığı aktarıldı.

1.8 MİLYONDAN FAZLA GÖÇMENİ KAPSIYOR

Kaynaklar, söz konusu adımın Trump yönetiminin Biden döneminden başlatılan geçici insani tahliye programları kapsamında ABD'ye girmesine izin verilen 1.8 milyondan fazla göçmenin yasal statüsünü iptal etme çabasının bir parçası olduğunu belirtti. Biden dönemindeki programların Rus işgalinden kaçan 240 bin Ukraynalı ile birlikte 530 bin Kübalı, Haitili, Nikaragualı ve Venezuelalı ile Taliban'ın Afganistan'da yönetimi devralmasının ardından ülkeyi terk eden 70 binden fazla Afgan'ı da kapsıyordu.

Zelenskiy ile kapışan Trump'ın gözünü kan bürüdü: 240 bin kişi sınır dışı edilebilirBeyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt

BEYAZ SARAY: ŞU ANDA HERHANGİ BİR KARAR ALINMADI

Öte yandan, söz konusu iddianın ardından Beyaz Saray'dan konuya ilişkin bir açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, şu anda herhangi bir karar alınmadığını ifade etti.

Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıZbandak:

Gönderin bize gelsin alıştık nasıl olsa Suriyeliler gidiyor dediler yerleri boş kalmasın

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Haber YorumlarıSerseri KRAL:

Bu ne saçma sapan konuşuyor,yokmu bunu indirecek bi babayiğit,o zaman savaştan kaçan bütün ülkeler sığınmacıları geri göndersin ölüme,nerde insan hakları,nerde dünya insan örgütü hakları yuhhh senin gibi bi deliyi seçtiler para için

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Haber YorumlarıGenco:

Pes ettirme taktikleri… Ukrayna’nın kaynaklarına ya çökecek, ya çökecek… Başka türlü sözde gücü nereden nasıl elde edecek…. Güçlü Amerikaymış,,, güçlü Trump mışş,,, Tehhh, Peehhh….

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Haber YorumlarıMehmet tahir Anus:

Acaba bizim feto ları da gönderecek mi

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Haber Yorumlarısezgin sucin:

lanet sarı kafa bidon daha iyiydi bu iblisten

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