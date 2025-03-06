Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek

ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminin Rusya'nın saldırılarından kaçan yaklaşık 240 bin Ukraynalının yasal statüsünü iptal etmeyi planladığı ve bu kişilerin hızla ABD'den sınır dışı edilebileceği öne sürüldü.

TRUMP'TAN UKRAYNALI SIĞINMACI KARARI

Reuters'ın üst düzey ABD'li bir yetkili ve üç kaynağa dayandırdığı haberinde Trump yönetiminin Rusya'nın saldırılarından kaçan yaklaşık 240 bin Ukraynalının geçici yasal statüsünü iptal etmeyi planladığı öne sürüldü.

TARİH DE VERİLDİ

Nisan ayında gerçekleştirilmesi beklenen hamlenin Ukraynalıların hızla sınır dışı edilmelerine yol açacağı belirtildi. Ukraynalılara yönelik koruma önlemlerinin geri çekilmesine yönelik planın, Trump'ın geçtiğimiz hafta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile tartışmasından önce başladığı aktarıldı.

1.8 MİLYONDAN FAZLA GÖÇMENİ KAPSIYOR

Kaynaklar, söz konusu adımın Trump yönetiminin Biden döneminden başlatılan geçici insani tahliye programları kapsamında ABD'ye girmesine izin verilen 1.8 milyondan fazla göçmenin yasal statüsünü iptal etme çabasının bir parçası olduğunu belirtti. Biden dönemindeki programların Rus işgalinden kaçan 240 bin Ukraynalı ile birlikte 530 bin Kübalı, Haitili, Nikaragualı ve Venezuelalı ile Taliban'ın Afganistan'da yönetimi devralmasının ardından ülkeyi terk eden 70 binden fazla Afgan'ı da kapsıyordu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt

BEYAZ SARAY: ŞU ANDA HERHANGİ BİR KARAR ALINMADI

Öte yandan, söz konusu iddianın ardından Beyaz Saray'dan konuya ilişkin bir açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, şu anda herhangi bir karar alınmadığını ifade etti.