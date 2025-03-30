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Zelenskiy'den Türkçe Ramazan Bayramı mesajı

Zelenskiy'den Türkçe Ramazan Bayramı mesajı
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ramazan Bayramı vesilesiyle Türkçe, Arapça ve İngilizce tebrik mesajı yayımladı. Zelenskiy, ramazan ayının bağışlama ve dayanışma için mübarek bir zaman olduğunu ifade ederek, "Bu Ramazan Bayramı da bizi ortak ana amacımız olan adil, onurlu ve kalıcı bir barışa yaklaştırsın" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

TÜRKÇE PAYLAŞIM YAPTI

Türkçe, İngilizce ve Arapça tebrik mesajı paylaşan Zelenskiy, "Ukrayna ve dünya Müslümanlarının Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." ifadesini kullandı.

"RAMAZAN BAYRAMI BİZİ BARIŞA YAKLAŞTIRSIN"

Zelenskiy, ramazan ayının bağışlama ve dayanışma için mübarek bir zaman olduğunu ifade ederek, "Bu Ramazan Bayramı da bizi ortak ana amacımız olan adil, onurlu ve kalıcı bir barışa yaklaştırsın." değerlendirmesinde bulundu.

UKRAYNA'DAKİ MÜSLÜMAN TOPLULUĞUNA TEŞEKKÜR

"Tüm ailelere barış, refah ve huzur diliyorum. Bugün kalpleriniz inanç, umut ve iyiliğin ışığıyla dolsun" diyen Zelenskiy mesajında şunları kaydetti: " Ukrayna'nın savunulmasında gösterdikleri direncinden dolayı Ukrayna'daki Müslüman topluluğuna teşekkür ederim. Ukrayna'ya destek veren herkese, cephede, insani yardımlarla ya da dualarla katkı sağlayan her bir kişiye şükranlarımı sunarım. Bayramınız mübarek olsun. Nice mutlu bayramlara."

Zelenskiy'nin paylaşımı şu şekilde;

Zelenskiy'den Türkçe Ramazan Bayramı mesajı

Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Yahudinin, muslumanin bayramini kutladigina mi inaniyorsunuz... biliyorsunuz degil mi zelensky bir yahudi...

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