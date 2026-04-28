Zelenskiy'den İsrail'e 'çalıntı tahıl' tepkisi: İkili ilişkilerimizi zedeleyecek eylemlerden kaçının

Güncelleme:
UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın el koyduğu Ukrayna tahılını taşıyan bir geminin İsrail limanına ulaşmasına tepki göstererek, "İsrail makamlarının Ukrayna'ya saygı göstermesini ve ikili ilişkilerimizi zedeleyecek eylemlerden kaçınmasını bekliyoruz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya tarafından el konulan Ukrayna tahılını taşıyan bir geminin daha İsrail limanına demirleyerek yük boşaltmaya hazırlandığını bildirdi. Çalıntı malların satın alınmasının meşru bir ticaret olamayacağını ve hukuki sorumluluk doğurduğunu belirten Zelenskiy, İsrail makamlarının limanlarına gelen gemilerden ve taşıdıkları yükten habersiz olamayacağını vurguladı.

Ukrayna'nın diplomatik yollardan gerekli tüm adımları atmasına rağmen söz konusu geminin durdurulmadığına dikkat çeken Zelenskiy, Dışişleri Bakanlığı'na tüm ortakları durum hakkında bilgilendirme talimatı verdiğini aktardı. İstihbarat raporları doğrultusunda, çalıntı tahılın taşınmasında ve bu ticaretten kar elde edilmesinde rol oynayan kişi ve kurumlara yönelik bir yaptırım paketi hazırladıklarını kaydeden Zelenskiy, bu kişi ve kurumların Avrupa yaptırım listelerine dahil edilmesi için Avrupalı ortaklarla da koordinasyon sağlayacaklarının altını çizdi.

Özellikle Orta Doğu bölgesinde güvenliği artırmak için samimi bir çaba içinde olduklarını ifade eden Zelenskiy, her devletle karşılıklı saygı ve ortaklık temelinde ilişkiler kurmayı önemsediklerini belirterek, İsrail makamlarının Ukrayna'ya saygı göstermesini ve ikili ilişkileri zedeleyecek eylemlerden kaçınmasını beklediklerini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
