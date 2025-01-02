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Zelenskiy'den dikkat çeken Suriye adımı: Yeniden başlatmak istiyoruz

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Esad rejiminin sona ermesiyle yönetimi ele geçiren yeni hükümet ile diplomatik ilişkileri yeniden kurmaya hazırlandığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ve Tarım Bakanı Vitaliy Koval'ın Suriye ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ YENİDEN TESİS ETMEYE HAZIRLANIYORUZ"

Zelenskiy mesajında, "Bu yıl, güvenilir ortaklar listemize daha fazla ülke ekleyebiliriz, özellikle Suriye. Diplomatik ilişkileri ve uluslararası örgütlerdeki iş birliğini yeniden tesis etmeye hazırlanıyoruz. Bu temaslar için güvenlik zeminini hazırlayan istihbaratımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ayrıca Lübnan ile ticareti artırmayı düşündüklerini belirterek, "Şu anda bu ülkeye yaptığımız tarımsal ihracat 400 milyon dolar seviyesinde ve bunu en azından iki katına çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

2025 yılında Afrika'ya yönelik faaliyetleri de artırmayı planladıklarını vurgulayan Zelenskiy, "Zira her yeni ortaklık, diplomasimiz ve ekonomimiz için daha büyük fırsatlar oluşturuyor" ifadelerine yer verdi.

"TOPLAM İHRACATIMIZ 41 MİLYAR DOLARI AŞTI"

Zelenskiy, "2024 yılında ihracatımızı 2023'e kıyasla 5 milyar dolardan fazla (yüzde 15) artırmayı başardık ve yıl genelinde toplam ihracatımız 41 milyar doları aştı. 2025 yılında hedefimiz bu büyümeyi sürdürmek. Dünyayla bağlarımızı güvence altına alan tüm yetkililerimize, diplomatlarımıza ve Ukraynalı şirketlerimize teşekkür ediyorum. Özellikle Karadeniz'de ihracat rotalarımızın güvenliğini sağlayan her asker ve birliğe teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

SURİYE-UKRAYNA İLİŞKİLERİ KESİLMİŞTİ

Öte yandan Ukrayna, Haziran 2022'de dönemin Beşar Esad hükümetinin, Ukrayna'nın Rus işgali altındaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin "bağımsızlığını" tanıdığını açıklamasının ardından Suriye ile diplomatik ilişkilerini kesmişti.

Zelenskiy'den dikkat çeken Suriye adımı: Yeniden başlatmak istiyoruz
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - Dünya
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