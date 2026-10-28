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Rusya'ya karşı üçüncü karşı saldırı! Zelenskiy: 1000 kilometrekarelik alanı geri aldık

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Rusya'ya karşı üçüncü karşı saldırı! Zelenskiy: 1000 kilometrekarelik alanı geri aldık
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yıl başından bu yana Rus ordusuna karşı cephenin farklı noktalarında üç ayrı karşı saldırı düzenlediklerini açıkladı. İlk iki saldırıda 1000 kilometrekarelik alanın kontrolünün yeniden sağlandığını belirten Zelenskiy, üçüncü operasyonun Harkiv bölgesindeki Kupyansk yönünde sürdüğünü söyledi. İki haftada Kiev'e ve bölgeye 100'den fazla balistik füze fırlatıldığını aktaran Zelenskiy, hava savunma paketlerinin gönderiminin geciktiğini dile getirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yılın başından itibaren cephe hattının farklı noktalarında Rus ordusuna yönelik üç ayrı karşı saldırı düzenlediklerini belirterek, "Bu yıl cephedeki konumumuz uzun zamandır olduğundan çok daha güçlü" dedi.

KUPYANSK YÖNÜNDE YENİ OPERASYON

Zelenskiy, sanal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajda Ukrayna ordusu ve güvenlik güçlerinin temsilcileriyle bir araya geldiğini söyledi. Ordudan cephe hattındaki gelişmelerle ilgili bilgi aldığını kaydeden Zelenskiy, Harkiv bölgesindeki Kupyansk kenti yönünde Rus ordusuna karşı operasyon yürüttüklerini bildirdi.

Zelenskiy, yılın başından itibaren cephenin farklı bölgelerinde düzenledikleri iki ayrı karşı saldırı sonucunda 1000 kilometrekarelik alanın kontrolünü yeniden sağladıklarını vurgulayarak, "Bu operasyon üçüncü karşı saldırı" dedi.

İKİ HAFTADA 100'DEN FAZLA BALİSTİK FÜZE

Rusya'nın saldırılarına da değinen Zelenskiy, "14 Ekim'den bu yana, Rusya tarafından gerçekleştirilen birçok balistik füze saldırısı oldu. İki hafta içinde Kiev'e ve bölgeye 100'den fazla balistik füze fırlatıldı. Ne yazık ki, tedarik konusunda ciddi kısıtlamalar yaşanıyor ve hava savunma paketlerinin gönderimi gecikiyor" ifadelerini kullandı.

Müttefiklerin Ukrayna'ya zamanında destek sağlaması durumunda cephede daha başarılı olabileceklerini aktaran Zelenskiy, "Bu yıl cephedeki konumumuzun, bu savaşta uzun zamandır olduğundan çok daha güçlü olduğunu belirtmekte fayda var" değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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