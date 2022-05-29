Zelenskiy cephe hattına gitti: Ukrayna'da sahadaki gelişmeler müzakere çağrıları için ne anlatıyor? - Haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, cephe hattında olan Harkov'a bir ziyaret yaparak, 24 Şubat'tan bu yana ilk kez Kiev dışında görüntü verdi.

Buradaki askerlerle zaman geçiren Zelenskiy, kahramanlık gösterenlere madalya da verdi.

Büyük hasar gören kenti gezen Zelenskiy, Rusların kendileri için tatmin edici bir sonuç için çırpındığın kaydederek, "Ama şu ana kadar anlamaları gerekiyordu ki son kişiye kadar toprağımızı savunacağız. Hiç şansları yok" dedi.

Üç ayı geride bırakan savaşta, ağır çatışmalar Severodonetsk şehri ve çevresinde yoğunlaşıyor.

Ukrayna devletinin şehirdeki yetkilileri, Rusların sistematik bir şekilde kenti bombaladığını bildiriyor.

Kiev'deki BBC muhabiri James Waterhouse, Severodonetsk'ın neden hedef alındığını anlatıyor:

"Askeri uzmanlara göre Rusya için kentin ne büyük bir askeri ne de ekonomik önemi bulunuyor. Daha çok Luhansk bölgesinde Rusya kontrolünde olmayan tek kenti de ele geçirerek bir erken zafer ilan etmek istedikleri düşünülüyor.

"Net olmayan şey, Rusya lideri Vladimir Putin'in Donbas bölgesinin düşmesi halinde, Ukrayna'da daha fazla kazanım için adım atıp atmayacağı…"

Yeni bir müzakere masası ne kadar olası?

Yine BBC'den Jeremy Bowen da müzakere masasına dönmenin şartlarını netleştiriyor:

" Müzakere sorusu, savaş alanındaki gelişmelere ve savaşan tarafların ne düşündükleri ile ilişkili…

"Öyle bir noktaya varılmalı ki, iki taraf da müzakere masasına oturacak ve bazı tavizler verecek kadar kayıp vermiş olsun…. Ya da bir taraf kazandıklarının yeterli olduğunu düşünür ve bunları resmiyete dökmek ister…

"Şu an için ne Rusların ve ne Ukraynalıların henüz amaçlarına ulaştığını düşünüyorum.

"Ukraynalılar Rusları ülkeden atmak istiyor. Ruslarsa daha fazla toprak elde ederek zafer ilan etmek.

"Bu nedenle tarafların bir araya gelerek müzakere masasına oturmasının siyasi bağlamda hiç anlamı yok. Bu olsa olsa bir grup insanın konuşmak için aynı odaya girmesi anlamına gelir."

Putin ile 80 dakikalık görüşme

Fransa lideri Macron ve Almanya lideri Scholz bu gelişmelerin gölgesinde bu sabah Rusya lideri Vladimir Putin ile 80 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptı.

Almanya Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Putin'e Zelenskiy ile "direkt ve ciddi görüşme" yapma çağrısında bulunulduğu kaydedildi.

Aynı görüşmede "acil ateşkes ve Rus askerlerinin geri çekilmesi" konularının gündeme getirildiği de açıklandı.

Kremlin'den yapılan açıklamada ise Putin'in Moskova ile Kiev'le müzakerelere yeniden başlaması fikrine açık olduğu ifadesi yer aldı.

BBC'den Joe Inwood, Avrupa'nın en güçlü iki ülkesinin Rus liderle bu aşamada görüşmesinin önemli olduğunu kaydediyor.

Joe Inwood, "Bugünkü diplomatik çabanın Batı ittifakında bir çatlak olup olmadığını anlamak için henüz erken… Ama farklı pozisyonların ortaya çıktığı görünüyor" değerlendirmesini yapıyor.

İki taraf 29 Mart'ta İstanbul'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazartesi günü Ukrayna ve Rusya liderleri ile bir telefon görüşmesi yapacağını söyledi.