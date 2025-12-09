Haberler

Zelenskiy, Rutte, Costa ve von der Leyen ile görüştü

Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Brüksel'de NATO Genel Sekreteri ve AB liderleriyle bir araya geldi. Toplantıda diplomatik süreç, güvenlik garantileri ve Ukrayna'nın öncelikli ihtiyaçları ele alındı.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Zelenskiy, verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Liderlere diplomatik süreçteki durum hakkında bilgi verdim. Barışa yönelik adımlar, güvenlik garantileri ve dayanıklılığımızın güçlendirilmesi konularında ABD'li ortaklarımızla yürüttüğümüz çalışmaları ayrıntılı olarak ele aldık" ifadelerini kullandı.

Ayrıca 'Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi' (PURL) girişimi ve tazminat kredisi konularına da değindiklerini aktaran Zelenskiy, "Tüm konularda görüşlerimiz uyumlu, koordineli ve yapıcı bir şekilde hareket ediyoruz. Toplantı ve desteğiniz için teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
