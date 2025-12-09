Zelenskiy, Rutte, Costa ve von der Leyen ile görüştü

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Zelenskiy, verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Liderlere diplomatik süreçteki durum hakkında bilgi verdim. Barışa yönelik adımlar, güvenlik garantileri ve dayanıklılığımızın güçlendirilmesi konularında ABD'li ortaklarımızla yürüttüğümüz çalışmaları ayrıntılı olarak ele aldık" ifadelerini kullandı.

Ayrıca 'Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi' (PURL) girişimi ve tazminat kredisi konularına da değindiklerini aktaran Zelenskiy, "Tüm konularda görüşlerimiz uyumlu, koordineli ve yapıcı bir şekilde hareket ediyoruz. Toplantı ve desteğiniz için teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.