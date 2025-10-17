Haberler

Zelenskiy, ABD'de Ek Hava Savunma Sistemleri İçin Görüşmeler Yapacak

Zelenskiy, ABD'de Ek Hava Savunma Sistemleri İçin Görüşmeler Yapacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Washington'a giderek ek hava savunma sistemlerinin tedariki için ABD hükümeti ve savunma şirketleriyle görüşmeler gerçekleştirecek. Ayrıca enerji sektöründeki sorunları da ele alacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 'ek hava savunma sistemleri'nin tedariki için ABD'nin başkenti Washington'a gittiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek ve resmi temaslarda bulunmak üzere ABD'nin başkenti Washington'a ulaştı. Sosyal medya hesabından Washington ziyaretinin ayrıntılarını paylaşan Zelenskiy, "Savunma şirketlerinin temsilcileriyle, yani savunmamızı kesinlikle güçlendirebilecek güçlü silahların üreticileriyle toplantılar yapacağım. Özellikle, ek hava savunma sistemlerinin ek tedarikini görüşeceğiz. Ayrıca Amerikan enerji şirketlerinin temsilcileriyle de bir araya geleceğim. Rusya enerji sektörümüze karşı terör estirirken ve her gün saldırılar düzenlerken, biz de Ukrayna'nın dayanıklılığını sağlamak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump ile görüşme gerçekleştireceğini dile getiren Zelenskiy, "Orta Doğu'da başarıya ulaşan terör ve savaşın engellenmesi ivmesinin, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını sona erdirmeye yardımcı olacağını umuyoruz. Putin, diğer teröristlerden daha cesur değildir. Güç ve adalet dili, kaçınılmaz olarak Rusya'ya karşı da işe yarayacaktır. Moskova'nın Tomahawk füzelerini duyar duymaz diyaloğu yeniden başlatmak için acele ettiğini şimdiden görebiliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Barış ve garanti edilen güvenlikten başka bir alternatif olmaması gerektiğini söyleyen Zelenskiy, "İnsanları Rus saldırılarından mümkün olan en kısa sürede korumak çok önemli. Yardımcı olan herkese teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
AK Parti'nin yeni ekonomi paketinin ayrıntıları: Borçlanma oranı, prim desteği, emlak vergisi…

AK Parti'nin hazırladığı yeni paketin detayları belli oldu
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları

Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayyum atanan otelle ilgili dikkat çeken çıkış: Temiz medya istiyoruz, kalanlar açıklansın

"Temiz medya istiyoruz, kimlerin orada kaldığı açıklansın"
Her yıl binlerce kişi geliyor: Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik

Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik
Bir an bile acımadı! İşte Aysel'in sokak ortasında vahşice katledildiği anlar

İşte Aysel'in sokak ortasında vahşice katledildiği anlar
Okan Buruk gözünü Fatih Terim'in rekoruna dikti

Okan Buruk gözünü Fatih Terim'e dikti
Kayyum atanan otelle ilgili dikkat çeken çıkış: Temiz medya istiyoruz, kalanlar açıklansın

"Temiz medya istiyoruz, kimlerin orada kaldığı açıklansın"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısının ardından SDG, Şam yönetimi ile anlaştı

Erdoğan'ın uyarısının ardından YPG'den beklenen adım geldi
Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan Galatasaray'a yeşil ışık

Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan G.Saray'a yeşil ışık
Markette oğlunu tekmeleyen babanın ifadesi ortaya çıktı

Markette oğlunu tekmeleyen vicdansız baba kendini böyle savundu
Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılacak

Son kararını verdi! Yine günlerce konuşulacak
Burcu Biricik kızı Luna ile görüntülendi: Anne-kız benzerliği şaşırttı

Uzun süre sonra ilk kez kızıyla görüntülendi! Benzerlik şaşırttı
Kendi şarkısını duyunca dayanamadı! Sefo bornozuyla balkona fırladı

Dışarıdan gelen sesi duyan Sefo, bornozla balkona fırladı
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
Fazıl Say ve Aslıhan And dünyaevine girdi

Sanat dünyasının usta ismi üçüncü kez dünyaevine girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.