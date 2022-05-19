Zelenski, &quot;Vışıvanka Günü&quot; sebebiyle savaşın başından bu yana giydiği asker tişörtünü çıkarıp işlemeli gömleğini giydi - Haberler

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Zelenski, "Vışıvanka Günü" sebebiyle savaşın başından bu yana giydiği asker tişörtünü çıkarıp işlemeli gömleğini giydi

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Zelenski, 'Vışıvanka Günü' sebebiyle savaşın başından bu yana giydiği asker tişörtünü çıkarıp işlemeli gömleğini giydi

Ukrayna'da Mayıs ayının her üçüncü perşembesi kutlanan "Vışıvanka Günü" sebebiyle, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski saldırıların başladığı 24 Şubat'tan itibaren giydiği asker tişörtünü çıkartarak Ukrayna nakışlı, işlemeli gömlek giydi. Söz konusu gömlek, Sovyetler döneminde yasaklanmış daha sonra bağımsızlığın kazanılmasıyla ülkede özgürlüğün simgesi haline gelmişti.

Ukrayna'da Sovyet Birliği zamanında giyilmesi yasaklanan ve bağımsızlık sonrasında serbest hale gelen işlemeli geleneksel kıyafeti 'Vışıvanka' Günü kutlanıyor.

Zelenski, Vışıvanka Günü sebebiyle işlemeli gömleğini giydi

"ÖZGÜRLÜĞÜN VE GÜCÜN SEBEBİDİR"

Ukrayna'da savaşın gölgesinde kutlanan Vışıvanka Günü sebebiyle kutlama mesajı paylaşan Ukrayna Dışişleri "Mutlu Vışıvanka Günü! İşlemeli gömlek, Vışıvanka, Ukrayna'nın sembolüdür. Bugün tüm dünya için cesaretin, özgürlüğün, inancın ve gücün simgesidir" dedi.

Zelenski, Vışıvanka Günü sebebiyle işlemeli gömleğini giydi

ZELENSKİ SAVAŞIN BAŞINDAN BU YANA İLK KEZ KAMUFLAJINI ÇIKARDI

24 Şubat tarihinde başlayan saldırılardan itibaren asker tshirt'ü giyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de bugün Vışıvanka gömleğini giyerek halkın "Vışıvanka Günü"nü kutladı. Ukrayna'nın kültürünü yansıtan nakışlar, evde dokunmuş kumaşlara değişik ve renkli desenler işlenerek yapılır.

Zelenski, Vışıvanka Günü sebebiyle işlemeli gömleğini giydi

Demirören Haber Ajansı / Dünya

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Mayıs, Asker, Dünya, Haberler

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