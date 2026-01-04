Haberler

Zelenski'den Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu yakalayıp esir alan ABD Başkanı Trump'a üstü kapalı mesaj verdi. Zelenski, "Eğer diktatörlerle böyle olabiliyorsa, Amerika Birleşik Devletleri bundan sonra ne yapacağını biliyor demektir." dedi.

  • Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ocak ayı sonuna kadar ABD'de bir liderler zirvesi düzenlemek istediklerini açıkladı.
  • Zelenskiy, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasına ilişkin olarak 'ABD bundan sonra ne yapacağını biliyor demektir' ifadesini kullandı.
  • Zelenskiy, 6 Ocak'ta Paris'te 'Gönüllüler Koalisyonu' ülkelerin liderlerinin katılacağı bir zirve düzenleneceğini ve ABD heyeti ile orada bir araya geleceklerini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, barış planını görüşmek üzere ocak ayı sonuna kadar ABD'de liderler zirvesini düzenlemek istediklerini bildirdi.

ZELENSKİ'DEN "VENEZUELA" AÇIKLAMASI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, Rusya- Ukrayna savaşının gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Ukrayna için güvenlik garantileri üzerinde çalışan Avrupalı yetkililerin Kiev'de Ukrayna heyeti ile bir araya geldiğini anımsatan Zelenskiy, 5 Ocak'ta ise müttefik ülkelerin genelkurmay başkanlarının katılımıyla bu konuyla ilgili bir toplantının daha yapılacağını belirtti.

Zelenskiy, 6 Ocak'ta Paris'te "Gönüllüler Koalisyonu" ülkelerin liderlerinin katılacağı bir zirvenin düzenleneceğini dile getirerek, burada ABD heyeti ile de bir araya geleceklerini bildirdi.

Zirve kapsamında farklı görüşmelerin yapılacağını aktaran Zelenskiy, "Daha sonra liderler bir araya gelecek ve güvenlik garantileri belgeleri son haline getirilecek." dedi.

"ABD, BUNDAN SONRA NE YAPACAĞINI BİLİYOR DEMEKTİR"

Zelenskiy, Paris zirvesinin bir veya iki gün sürebileceğini kaydederek, "Bundan sonra ise ABD'de liderlerin katıldığı geniş kapsamlı bir toplantı için hazırlık yapacağımızı düşünüyorum. Tüm bunların ocak ayı sonuna kadar gerçekleşmesini istiyoruz." diye konuştu.

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasına ilişkin soruya Zelenskiy, "Ne diyebilirim ki? Eğer diktatörlerle böyle olabiliyorsa, Amerika Birleşik Devletleri bundan sonra ne yapacağını biliyor demektir." ifadelerini kullandı.

