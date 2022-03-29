Zelenski'den İstanbul'daki barış müzakeresi sonrası ilk açıklama: İzlenimler pozitif

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya- Ukrayna arasında gerçekleşen İstanbul'daki barış müzakereleriyle ilgili açıklama yaptı. Zelenski, Rusya ile görüşmelerden gelen izlenimlerin pozitif değerlendirilebileceğini söyledi.

"GÜVENMEMİZ İÇİN BİR NEDEN YOK"

Müzakerelerde yalnızca bir sonuca güvenilebileceğini vurgulayan Zelenski, "Rusya ile görüşmelerden gelen izlenimler pozitif olarak adlandırılabilir ama bu izlenimler Rusya'nın saldırılarının patlamalarını bastırmıyor.Ancak Ukraynalılar saf değil. 34 günlük saldırılarda ve 8 yıldır Donbas'ta süren savaşta sadece sonuca güvenmeyi öğrendik. Bizim yok olmamız için savaşmaya devam eden bir gücün temsilcilerinin sözlerine güvenmemiz için herhangi bir nedenimiz yok. Müzakerelerdeki yalnızca somut bir sonuca güvenilebilir." ifadeleri kullandı.

PODOLYAK'TAN İSTANBUL MÜZAKERESİ DEĞERLENDİRMESİ

Öte yandan Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada beyanlarına yer verilen Podolyak, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul'da gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İstanbul'da yapılan görüşmelerin, Rusya'nın birçok konuyu dikkate almasını sağlaması açısından önemli olduğunu belirten Podolyak, "Güvenlik garantileri konusunda anlaşma aslında teoride değil, pratikte topraklarımızı ve egemenliğimizi korumak için etkili bir araç elde etmeyi şart koşuyor. Mesela nükleer güce sahip olanların da aralarında bulunduğu dünyanın önde gelen orduları, Ukrayna topraklarında herhangi bir çatışmaya müdahale etmek için özel yasal yükümlülükler üstlenerek derhal silah tedarik edecek şekilde garantör oluyor." ifadesini kullandı.

"KÜRESEL GÜVENLİĞE ETKİ EDECEK"

Podolyak, bu anlaşmanın yeni küresel güvenlik sistemine de etki edeceğine dikkati çekerek "Ayrıca bu anlaşma, mevcut durumda etkinlik göstermemiş eski küresel güvenlik modelinin revize edilmesine ve daha etkin modellere geçmeye olanak sağlar." değerlendirmesinde bulundu.

"AŞIRI BÜROKRATİK PROSEDÜRLERİN TERK EDİLMESİ ÖNEMLİ"

Ülkesinin yeni bir güvenlik sistemi reformunun başlatıcısı olduğuna işaret eden Podolyak, Ukrayna'nın Avrupa ortak pazarına gireceğine de işaret ederek şu ifadeyi kullandı:

"Bu durum hem ekonominin modernizasyonuna yönelik büyük ölçekli programların finansmanı açısından hem de AB'ye katılım yolunda aşırı bürokratik prosedürlerin terk edilmesi açısından çok önemlidir."

Podolyak, Rusya'nın birçok imzacısı bulunan bir anlaşmaya imza atmasının Moskova'ya bir yük getirirken Ukrayna'ya da karmaşık olmayan bir ikili ilişki kurma şansı vereceğini belirtti.

"RUSYA KIRIM'I MÜZAKERE EDEBİLİR"

Kırım konusuna da değinen Podolyak, 15 yıl boyunca askeri güç kullanılmadan Kırım sorunu konusunda direkt ikili müzakereler yapılması teklifinin devrim niteliğinde bir teklif olduğunu işaret ederek şunları söyledi:

"Bu durum, Kırım konusunda müzakere gündemine yeniden dönüleceği anlamına geliyor. Rusya daha önce kategorik olarak bunu yapmayı reddediyordu. Bu ayrıca, bizim için Ukrayna'nın bir parçası olan Kırım'ın güncel yasal yorumlarını da korumamıza izin veriyor. Kırım konusunda karşılıklı askeri gerginliğin tırmanmasının reddedilmesi savaşın genel olarak durmasının da anahtarıdır."