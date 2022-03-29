Zelenski'den, İstanbul'a gelen müzakere heyetine talimat: 3 konuda taviz vermeyin

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sonlanması için, iki ülkeyle de yakın ilişkileri bulunan Türkiye'nin önemli rol oynadığı biliniyor. Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları'nın Antalya'da bir araya gelmesinin ardından bu sefer de müzakere heyetleri İstanbul'da buluştu.

RUSYA BAZI TALEPLERİNDEN VAZGEÇTİ

Rusya'nın Ukrayna'ya bastırdığı, 'Nazilerden arındırılma', 'silahsızlandırılma' ve 'Rusça'nın Ukrayna'da yasal olarak korunması' taleplerinden vazgeçmesinin ardından Ukrayna tarafının asla taviz vermeyeceği 3 başlık belli oldu.

UKRAYNA'NIN TARTIŞMAYACAĞI 3 KONU VAR

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin Kuleba aracılığıyla Ukraynalı müzakerecilere direkt talimat verdiği ve 3 başlık konusunda kesinlikle taviz verilmemesini istediği öğrenildi. Bu başlıklar arasında insanlar, toprak ve egemenlik konuları yer alıyor. Ukrayna, bu konuların tartışmaya açılmasına izin vermeyecek.

KULEBA: ASGARİ TALEBİMİZ İNSANİ SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ

Ukrayna tarafının talepleri hakkında konuşan Dışişleri Bakanı Kuleba ise, "Türkiye'deki müzakerelerde asgari talebimiz insani sorunların çözümü, azami talebimiz ise ateşkes ve bunun için sürdürülebilir anlaşmanın sağlanması olacaktır" ifadelerini kullandı.