Zelenski'den, İstanbul'a gelen müzakere heyetine talimat: 3 konuda taviz vermeyin
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Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul'da gerçekleştirilen müzakere görüşmeleri öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin heyetine verdiği talimat ortaya çıktı. Zelenski'nin insanlar, toprak ve egemenliğin pazarlık konusu olmamasını istediği belirtildi.
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sonlanması için, iki ülkeyle de yakın ilişkileri bulunan Türkiye'nin önemli rol oynadığı biliniyor. Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları'nın Antalya'da bir araya gelmesinin ardından bu sefer de müzakere heyetleri İstanbul'da buluştu.
Rusya'nın Ukrayna'ya bastırdığı, 'Nazilerden arındırılma', 'silahsızlandırılma' ve 'Rusça'nın Ukrayna'da yasal olarak korunması' taleplerinden vazgeçmesinin ardından Ukrayna tarafının asla taviz vermeyeceği 3 başlık belli oldu.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin Kuleba aracılığıyla Ukraynalı müzakerecilere direkt talimat verdiği ve 3 başlık konusunda kesinlikle taviz verilmemesini istediği öğrenildi. Bu başlıklar arasında insanlar, toprak ve egemenlik konuları yer alıyor. Ukrayna, bu konuların tartışmaya açılmasına izin vermeyecek.
Ukrayna tarafının talepleri hakkında konuşan Dışişleri Bakanı Kuleba ise, "Türkiye'deki müzakerelerde asgari talebimiz insani sorunların çözümü, azami talebimiz ise ateşkes ve bunun için sürdürülebilir anlaşmanın sağlanması olacaktır" ifadelerini kullandı.
Boğazlarımızda görülen mayınların Türkiye'ye karşı kasıtlı olarak bırakıldığını düşünüyor musunuz? #Mayın | #Türkiye | #Rusya— Haberler (@Haberler) March 28, 2022