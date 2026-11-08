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Zaharova, Avrupa'nın Ukrayna'ya asker tatbikatını Abu Dabi öncesi sembolik buldu

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Zaharova, Avrupa'nın Ukrayna'ya asker tatbikatını Abu Dabi öncesi sembolik buldu
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Zaharova, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya yabancı asker konuşlandırma tatbikatını Abu Dabi müzakereleri öncesi sembolik buldu. Bu durumun Avrupalıların müzakere masasında yeri olmadığını doğruladığını söyledi.

RUSYA Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya yabancı asker konuşlandırmaya yönelik tatbikatının Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak müzakereler öncesinde başlatılacağını söyleyerek, "Bu durum, Avrupalıların müzakere masasında yerinin olmadığını bir kez daha doğruluyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bazı Avrupa ülkelerinin 9-22 Kasım tarihlerinde Ukrayna'ya konuşlandırılması planlanan çok uluslu güçlerin hazırlığı kapsamında 'Koalicja 26.2' adı altında askeri tatbikat düzenleyecek olmasını değerlendirdi. Zaharova yaptığı yazılı açıklamada, Batılı ülkelerin Rusya'nın güvenlik alanındaki meşru kaygılarını dikkate almak istemediğini ve gerilimi tırmandırmayı sürdürdüğünü bildirdi.

İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna'ya çok uluslu güç konuşlandırarak Rusya ile mücadele için bir dayanak noktası oluşturmayı ve Rusya'ya askeri yenilgi yaşatmayı amaçladığını kaydeden Zaharova, "Ukrayna'ya yabancı askeri birliklerin konuşlandırılması Rusya açısından kesinlikle kabul edilemez. Bunun ister 'Gönüllüler Koalisyonu' ister başka bir oluşum çatısı altında gerçekleştirilmesi bu tutumu değiştirmeyecek. Yabancı birliklerin Ukrayna'ya konuşlandırılması fiilen askeri müdahale anlamına geliyor ve Rusya'nın güvenliğine yönelik ilave tehditler oluşturuyor. Bu NATO üyesi Avrupa ülkelerinin çatışmaya daha fazla dahil olması ve gerilimin artması demek. Ukrayna'daki her türlü askeri birlik, Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından meşru hedef olarak değerlendirilecektir. Bunun beraberinde getireceği tüm riskler ve sonuçlar da dikkate alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

Zaharova, Avrupa ülkelerinin tatbikatının Rusya, ABD ve Ukrayna arasında Abu Dabi'de yeniden başlayacak müzakerelerin hemen öncesinde düzenlenmesinin dikkat çekici olduğunu vurgulayarak, "Bu tatbikatların, Rusya-ABD-Ukrayna formatındaki çözüm müzakerelerinin Abu Dabi'de yeniden başlamasının hemen öncesinde başlatılması da semboliktir. Bu durum, Avrupalıların müzakere masasında yerinin olmadığını bir kez daha doğruluyor" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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