Yüzlerce PKK'lı terörist SDG'ye geçti, Türkiye teyakkuz ilan etti

Yüzlerce PKK'lı terörist SDG'ye geçti, Türkiye teyakkuz ilan etti
Güncelleme:
11 Temmuz'da silahlarını yakan ve geçtiğimiz günlerde Türkiye'den resmen çekildiğini duyuran PKK kirli bir oyun peşinde. SDG'nin Suriye ordusuna katılma sözü sonrası 2 bin PKK'lı terörist de bu örgüte katıldı. Türkiye bu teröristlerin Şam'a katılmasına karşı çıkarken, tüm uyarılara karşın katılımların olması halinde gerekli tüm adımları atmak konusunda kararlı olduğu belirtiliyor.

  • 2 bin PKK'lı terörist SDG'ye katılmış durumda.
  • SDG, Suriye ordusuna entegrasyon sürecinde Haseke, Rakka ve Deyrizor'da üç tümen halinde kalmayı istiyor.
  • SDG'ye katılan PKK'lıların listesi MİT'in elinde bulunuyor.

MİT, terör örgütü PKK'nın tasfiye sürecini sahada takip ediyor. Şu anda 2 bin PKK'lı terörist SDG'ye katılmış durumda. SDG de Şam'a katılma sözü verdi. Ancak Ankara, bu teröristlerin "asker" olmasına itiraz ediyor.

TÜMEN OLARAK ÜLKENİN DEĞİŞİK YERLERİNDE GÖREVLENDİRİLECEKLER

Sabah gazetesinin haberine göre SDG'nin, Suriye ordusuna entegrasyonu dikkatle takip ediliyor. SDG'nin entegrasyonu Türkiye'nin kırmızı çizgileri arasında yer alıyor. SDG'nin kolordu şeklinde yapılanması karşılık görmedi. Tümen olarak yapılanacak ve ülkenin değişik yerlerinde görevlendirilecekler. SDG, Haseke, Rakka ve Deyrizor'da üç tümen halinde kalmayı istiyor ve pazarlıkları bunun üzerinden yürütüyor. Ancak buna da sıcak bakılmıyor. Petrol ve su açısından zengin bu topraklarda yoğun olan ise Arap nüfusu. Kürtler, Kobani, Hama, Afrin gibi yerlerde yayılmış olarak varlıklarını sürdürüyor.

TÜRKİYE'DEKİ SÜREÇ HIZLANACAK

Suriye'de yaşanan gelişmeler Türkiye'deki süreci doğrudan etkilediği için oradaki entegrasyon sürecinin tamamlanması Türkiye'deki sürecin hızlanmasını beraberinde getirecek.

İSİM LİSTESİ MİT'İN ELİNDE

Geçen günlerde yapılan açıklama ile Türkiye'den tamamen çekilen terör örgütü PKK'nın alandaki durumu yakından takip ediliyor. Silah bırakan PKK'lıların durumları adım adım izleniyor. Bu kapsamda silah bıraktıktan sonra Suriye'ye geçen PKK'lılardan SDG'ye katılanların listesinin MİT'in elinde bulunduğu belirtiliyor. Ayrıca PKK'nın bazı silahlarının SDG'ye aktarılması konusunda da alanda güvenlik birimleri takiplerini ve tespitlerini sürdürüyor.

KANDİL-SDG OYUNU BOZULACAK

Türkiye, SDG'ye katılan PKK'lıların Şam ordusuna katılmasına sessiz kalmayacak. Kandil-SDG oyunu bozulacak. Türkiye'nin, tüm uyarılara karşın katılımların olması halinde gerekli tüm adımları atmak konusunda kararlı olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıN serhat Çağla Sert:

Ne bekliyorsunuz it itliginden vaz gecermi ne barışı ne anlaşması bekliyorsunuz

Yorum Beğen72
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSait Paşa:

Hoooşşştt

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıqmz4cmjcks:

ginemi kandırıldınız

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRasim Özen:

:)

yanıt2
yanıt1
Haber YorumlarıAtilla Akkuş:

Ülkede mermi sesi yok kandırılsak kaç yazar ezer geçeriz.

yanıt0
yanıt1
Haber YorumlarıÖmer Tokgöz:

Barışı bekleyen TÜRK milleti kendinizi kandırmaya devam etmekten vazgeçin artık terörle müzakere olmaz terörle mücadele olur…..

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
