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Yunus balığı, gösteri sırasında köprüye çarparak öldü

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Meksika'daki Barcelo Riviera Maya otelinde, gösteri yapan yunus Plata, havuzları ayıran beton köprüye çarparak hayatını kaybetti. Otel, Latin Amerika'nın en küçük yunus havuzuna sahip olup, havuzda güneşi engelleyecek bir gölgelik bile bulunmuyor. Hayvan hakları örgütleri, son bir yılda aynı tesiste iki yunusun daha öldüğünü ve hemen yerlerine yenilerinin getirildiğini bildirdi. Federal Çevre Koruma Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Meksika'daki Barcelo Riviera Maya otelinde yaşanan trajik olayda, gösteri yapan yunus balığı hayatını kaybetti. Okyanustan yalnızca birkaç metre uzaklıktaki küçük havuzda üç yunus gösteri yaparken, Plata adlı yunus havuzları ayıran beton köprüye çarparak öldü.

Otel, Latin Amerika'nın en küçük yunus havuzuna sahip olmasıyla biliniyor. Havuz, yunusları güneşten koruyacak bir gölgelik bile barındırmıyor. Hayvan hakları örgütleri, son bir yılda aynı tesiste iki yunusun daha öldüğünü ve hemen yerlerine yenilerinin getirildiğini bildirdi.

UrgentSeas Direktörü Philip Demers, "Yunuslar doğada geniş aile gruplarıyla yaşar. Onları ailelerinden ayırıp yemek karşılığında gösteri yapmaya zorlamak, üstelik okyanusun kokusunu alabilecekleri kadar yakında tutmak insanlık dışı" açıklamasını yaptı.

2019'dan beri faaliyet gösteren otelde, konuklar yunuslarla yüzme ve gösteri izleme imkanı bulabiliyor. Tripadvisor'da tesisin "hayvan refahı kurallarına uymadığı" belirtiliyor. Federal Çevre Koruma Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yunus balığı, gösteri sırasında köprüye çarparak öldü

Yunus balığı, gösteri sırasında köprüye çarparak öldü

Yunus balığı, gösteri sırasında köprüye çarparak öldü

Yunus balığı, gösteri sırasında köprüye çarparak öldü
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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