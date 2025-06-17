Yunanistan'ın uykularını kaçıran Türkiye senaryosu

Yunanistan'ın uykularını kaçıran Türkiye senaryosu
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İsrail ile İran arasındaki savaş 5. gününde tüm şiddetiyle devam ederken Yunanistan'da servis edilen bir haber büyük ses getirdi. Yunan basını, zayıflamış bir İran'ın Türkiye'yi güçlendirecek olmasının Yunanistan'ı en çok endişelendiren nokta olduğu belirtildi.

İsrail- İran savaşı 5. gününde devam ederken, Yunanistan basınında Atina'nın savaşa nasıl yaklaştığına dair bir değerlendirmeye yer verildi.

DİKKAT ÇEKEN YORUM

Kathimerini gazetesinin İngilizce sürümünde "Atina İran- İsrail çatışmasına Ankara objektifinden bakıyor" başlığıyla yayınlanan yazıda, "Yunanistan'ın en çok endişelendirenin, zayıflamış bir İran'ın Türkiye'yi güçlendirmesi olduğu" yorumuna yer verildi.

"ÇATIŞMANIN TIRMANMASI ENDİŞE VERİCİ"

NTV'de yer alan habere göre, Vassilis Nedos, Kathimerini için kaleme aldığı kısa değerlendirmede, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in hükümetine işaret ederek "Yunan hükümet yetkilileri ve diplomatlar, İran ve İsrail arasındaki çatışmanın tırmanmasını birden fazla cephede endişe verici buluyor" ifadelerini kullandı.

"Derinleşen kutuplaşmanın Yunanistan'ın Ortadoğu'daki çatışmalarda dürüst bir aracı rolünü oynama çabalarına engel teşkil ettiği" belirtilen yazıda, "Yunanistan, böyle bir aracı olarak kalmayı dilerken İsrail ile hiç olmadığı kadar yakın olan ilişkisine de çok büyük değer veriyor" denildi.

"ALGILANAN EN BÜYÜK TEHDİT..."

Söz konusu iki amacı uzlaştırmanın İsrail'i terk etmiş gibi görünmeden, bazen çoğunluğu takip ederek Birleşmiş Milletler'de (BM) ince bir ip üzerinde müzakere etmeyi gerektirdiğine dikkat çekilen yazıda, buna örnek olarak Atina'nın Gazze'ye insani yardımların yeniden başlamasına izin vermek için ateşkes lehine oy vermesini gösterdi.

Yazıya, şu sözlerle son verildi: "Ancak Yunanistan'ı en çok endişelendiren şey, zayıflamış bir İran'ın nominal bir müttefiki ve gerçekte egemenliğine yönelik algılanan en büyük tehdit olan Türkiye'yi güçlendirecek olması. Ancak pek çok Arap ülkesinin İran'ın küçük düşürülmesini istemesi onu rahatlatıyor."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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