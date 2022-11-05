Yunanistan'dan skandal Ayasofya çağrısı: Müslümanlar duvarlarını yiyor, tehlikede olan anıt ilan edilmeli

Ayasofya'nın 2 yıl önce müzeden camiye çevrilmesini hazmedemeyen Yunanistan kanadından skandal açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Ortodoks Parlamentolararası Asamblesi Başkanı, UNESCO'ya küstah bir çağrıda bulunarak "Ayasofya tehlikede olan anıt ilan edilmelidir. Müslümanlar bir nimet olarak duvarları yiyorlar. Zemin mermerleri tahrip olmuş." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ayasofya Camii'nin Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına karar verilmiştir." ifadelerini kullanmasıyla 86 yıl müze olarak hizmet veren yapı, 2 yıl önce camii olmuştu.

24 Temmuz 2020'de kılınan cuma namazı ile yeniden ibadete açılan Ayasofya, dünya manşetlerinde ise kendine geniş yer buldu. Özellikle Yunanistan, müzenin camii yapılmasına büyük tepki gösterdi, konu hakkında sık sık gerginliği artırmaya yönelik açıklamalar yapıldı. Son olarak Yunan medyasından Proto Thema, haberinde UNESCO'ya çağrıda bulunarak Ayasofya'nın tehlikede olduğunu belirtti.

KÜSTAH ÇAĞRI

Ortodoks Parlamentolararası Asamblesi Başkanı Dr. Maximos Charakopoulos, UNESCO Dünya Kültür Mirası Merkezi Temsilcisi Berta de Sancristobal ile Paris'teki merkezinde yaptığı görüşmede Ayasofya'nın tehlikede olan anıt ilan edilmesini istedi.

"TEHDİT OLUŞTURUYOR"

Charakopoulos, "Ayasofya'nın saygısızca camiye çevrilmesi sadece tarihi gerçeğe hakaret değil, anıta doğrudan bir tehdit oluşturuyor. Ayasofya tehlikede olan anıt ilan edilmelidir. İşte bu yüzden UNESCO Dünya Kültür Mirası Merkezi temsilcisine, anıtın camiyedönüştürülmesinden sonra uğradığı ve şu anda kurumlar ve Türk Medyası tarafından doğrudan aktarılan zararları hakkında bilgi verdim. UNESCO temsilcisine bu felaketleri anlatan yayınlarla ayrıntılı bir durum gönderdim." ifadelerini kullandı.

"MÜSLÜMANLAR DUVARLARI YİYOR"

Yunanistan'ın UNESCO Daimi Temsilcisi Maria Diamantopoulou da görüşmede, "Geçenlerde Ayasofya'yı ziyaret ettim ve gerçekten şok oldum. Tapınağın narteksi ayakkabı kutusuna dönüştürülmüş. Türk basınında çıkan haberler, yedi metre yüksekliğindeki kraliyet kapısının uğradığı hasarı gösteriyor. Müslümanlar bir nimet olarak duvarları yiyorlar. Zemin mermerleri tahrip olmuş." diyerek asılsız ifadeler kullandı.

Ayasofya'nın yanında Kariye Camii ve Trabzon'da bulunan Ayasofya Camii'ne yönelik şikayetlerde bulanan Diamantopoulou, "Daha ciddi bir yanıt olmazsa, Türkiye daha fazla harekete geçecek. Umarım buradaki ziyaretimiz UNESCO'yu daha fazla harekete geçirmek için bir vesile olur." dedi.

Berta de Sancristobal, UNESCO'nun çok yakından takip ettikleri İstanbul anıtlarına özel bir önem atfettiğini belirterek, Yunanistan'a teşkilatın bir sonraki toplantısında Ayasofya konusunun Türkiye'nin gündeminde yer alacağının güvencesini verdi.