Yunanistan'dan bir provokatif adım daha! Bu kez de cami ve şehitlik olan külliyeyi, müzik fakültesine çeviriyorlar

Provokatif adımlarına bir yenisini ekleyen Yunanistan hükümeti, Rodos Adası'nda bulunan ve içerisinde cami, tekke ve şehitlik olan Osmanlı mirası Murat Reis Külliyesi'ni müzik fakültesine çevirme kararı aldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik duruma sert tepki göstererek "Yunan makamlarının manevi merkezlere, cami ve şehitliklere saygısızlığını kınıyoruz. Şehitliklerimizi aşağılamaya dönük uygulamalardan utanç duymaları gerekir." dedi.

Türkiye ve Yunanistan arasında devam eden gerilim, Yunan tarafının provokatif adımlarıyla her geçen gün daha da büyüyor. Yunanistan bu kez de Rodos Adası'ndaki içerisinde cami, tekke ve şehitliklerin bulunduğu Murat Reis Külliyesi'ni müzik fakültesine çevirme kararı aldı.

"KABUL EDİLEMEZ BİR KARAR"

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik alınan bu karara sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi. Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yunan makamlarının manevi merkezlere, cami ve şehitliklere saygısızlığını kınıyoruz. Yunanistan makamlarının, Rodos adasında bulunan ve içerisinde cami, tekke ve şehitlik olan Osmanlı mirası Murat Reis Külliyesi'ni müzik fakültesine dönüştürmesi kabul edilemez. Yunan makamlarının Osmanlı Türk eserlerine yönelik sistematik kimliksizleştirme politikası, insanlığın ortak kültürel mirasına saygısızlıktır. Şehitliklerimizi aşağılamaya dönük uygulamalardan utanç duymaları gerekir.

"ORTAK MİRASIMIZA HUNHARCA SALDIRILIYOR"

Türkiye olarak çok sayıda Rum-Ortodoks kilisesini insanlığın ortak mirası kabul ettik, onararak ibadete açtık. Buna karşılık Yunanistan'ın insanlığın ortak mirasına barbarca bir yaklaşım sergilediğini, ortak kültürel mirasımıza hunharca saldırdığını görüyoruz."