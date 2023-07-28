Görüntüler Yunanistan'dan! Şehrindeki orman yangınlarını umursamayan vali, dans edip göbek attı

Orman yangınları nedeniyle zor günler yaşayan Yunanistan'dan son gelen görüntüler pes dedirtti. Yangınların sürdüğü Attica ilinin valisi Patulis, bir düğüne katılıp dans etti. Eğlenceli anları dikkat çeken Patulis'e sosyal medyada tepki yağdı.

Yunanistan, günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Başta Rodos Adası ve başkent Atina yakınlarında devam eden yangınlar nedeniyle ülkede kriz durumu ilan edilirken, alevlerle mücadeleye Türkiye'nin yanı sıra çok sayıda ülke destek veriyor.

YANGINI UMURSAMAYIP DÜĞÜNDE DANS ETTİ

Yangınların devam ettiği Attica ilinden gelen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Attica Valisi Patulis, yangınlarla mücadele edilirken bir düğüne katıldı. Düğündeki eğlenceli anları dikkast çeken Patulis'e sosyal medyada tepki yağdı.

ASKERİ MÜHİMMAT DEPOSUNDA PATLAMA

Öte yandan dün Magnisia bölgesinde alevler askeri uçak mühimmat deposuna sıçramıştı. Mühimmat deposunda büyük bir patlama meydana gelmişti.

YANGINLARDA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ülkede günlerdir süren orman yangınlarında 4 kişi hayatını kaybetmişti. Yunanistan'da 17 Temmuz'da başlayan orman yangınları devam ederken, yangınlara müdahale etmek için Türkiye, İsrail, Mısır, Bulgaristan, İtalya, Malta, Fransa, Ürdün, Polonya, Romanya ve Slovakya yardım göndermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığına ait iki amfibik yangın söndürme uçağı ve bir yangın söndürme helikopteri, dokuz kişilik uçuş ekibiyle 22 Temmuz'da Atina'ya varmıştı. Türkiye'den gönderilen uçaklar, Rodos Adası'ndaki yangınlarda görev yapıyor.

VATANDAŞI KORUMA BAKANI İSTİFA ETTİ

Ayrıca Yunanistan'da Vatandaşı Koruma Bakanı Notis Mitarakis, kişisel nedenlerle istifa etme kararı aldığını açıkladı. Hükümet tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Kyriakos Miçotakis'in Notis Mitarakis'in istifasını kabul ettiği belirtildi. Eğitim, Din İşleri ve Spor Bakan Yardımcısı Yiannis Oikonomou, yeni Vatandaşı Koruma Bakanı olarak atandı.