Yunanistan'da orman yangınlarında 18 mülteci cesedi bulundu

Yunanistan'ın Dedeağaç bölgesinde devam eden orman yangınlarında itfaiye ekipleri 18 kişinin cesedini buldu. Cesetlerin mültecilere ait olduğu düşünülüyor.

Yunanistan'da devam eden orman yangınlarında mülteci olduğu düşünülen 18 kişinin cesedi bulundu.

Yunanistan'ın Dedeağaç bölgesinde Cumartesi günü başlayan ve devam eden orman yangınlarında, itfaiye ekipleri 18 kişinin cesedini buldu. Yanmış halde bulunan cesetlerin Dedeağaç şehrinin kuzeyindeki Avantas bölgesindeki bir barakanın yakınında bulunduğu belirtildi. Yetkililer, bölgede yerel halktan bir kayıp ihbarı almadıkları için hayatını yitirenlerin mülteci olduğunu varsaydıklarını vurguladı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Yunanistan Ofisi, konuyla ilgili açıklamasında "Yunanistan'dan acı verici haber, 18 kişilik bir grubun hayatını kaybettiği son yangında ölü sayısı arttı, muhtemelen göçmen ya da mülteciler, Avantas'ta bulundular" ifadelerini kullandı.