Üye Girişi
Haberler
BBC

Yunanistan'da Orman Yangınları Nedeniyle Binlerce Kişi Tahliye Edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki bazı köy ve kasabalarda yaşayan binlerce kişiye orman yangınları nedeniyle tahliye emri verildi. Alevlerin yer yer 25 metreyi bulduğu belirtilirken, başkentin bazı kısımları dumanla kaplandı.

Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarındaki bazı köy ve kasabalarda yaşayan binlerce kişiye orman yangınları nedeniyle tahliye emri verildi. Yetkililer alevlerin yer yer 25 metreyi bulduğunu söylerken, başkentin bazı kısımları dumanla kaplandı.

Cumartesi gününden bu yana sıcak hava koşulları ve güçlü rüzgarların da etkisiyle onlarca yangın çıktı.

İtfaiye sözcüsü Vassilis Vathrakogiannis basına yaptığı açıklamada, Pazar öğle saatlerine kadar itfaiyecilerin son 24 saatte çıkan 40 yangından 33'üne hızla müdahale ettiğini söyledi. Ancak, yedi yangının sürdüğünü kaydetti.

Acil durum hizmetleri tarihi kasaba Maraton da dahil olmak üzere birçok kasabaya tahliye emri verdi.

Başbakan Kiryakos Miçotakis, tatilini yarıda keserek krizle başa çıkmak için Pazar akşamı Atina'ya döndü.

Cumartesi günü, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias, ülkenin yarısının yüksek sıcaklıklar, rüzgarlar ve kuraklık nedeniyle yüksek yangın riski altında olduğu uyarısında bulunmuştu.

Yunanistan bu yıl, kayıtların tutulmaya başlandığı 1960’tan beri en sıcak Haziran ve Temmuz ayını yaşadı.

Yetkililer, Pazar öğleden sonra başlayan yeni bir orman yangını nedeniyle Atina'nın 40 kilometre doğusunda bulunan tarihi Maraton kasabasının sakinlerine Nea Makri sahil kasabasına doğru tahliye emri verdi.

Atina'nın kuzeydoğusunda bulunan Varnava bölgesindeki yangın, dağınık evlerin bulunduğu ormanlık bir bölgeye yayıldı.

Duman nedeniyle başkent bir süre kırmızıya büründü. Yangın Pazar gecesi de devam etti.

Yüzlerce kişi yakınlardaki en az sekiz köyden kaçarken, bazı kişiler alevlerden evlerini kurtarmaya çalıştı.

Varnava bölgesinde Pazar öğle saatlerinde başlayan yangın TSİ 21:00 itibarıyla 100 kilometrekarelik alanı küle çevirdi.

Atina'daki hastaneler ve sağlık merkezleri Pazar akşamı teyakkuz durumuna geçirildi.

İtfaiye sözcüsü Vathrakogiannis, 110 araç, 29 uçak ve helikopterlerle desteklenen 400'den fazla itfaiyeciden oluşan bir gücün, "birçok durumda 25 metreden daha yüksek" olan alevlerle mücadele ettiğini açıkladı.

BBC

Yunanistan Atina Çevre Doğal Afet Acil Durum Dünya Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Resmi Gazete bugün (12 Ağustos) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Konya elektrik kesintisi! (12-13 Ağustos GÜNCEL) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi! MEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! (12-13 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep elektrik kesintisi! (12-13 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Manisa elektrik kesintisi! (12-13 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! (12-13 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Foça, Aliağa, Buca elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! İstanbul elektrik kesintisi! (12-13 Ağustos) Ataşehir, Sultangazi, Maltepe elektrik kesintisi! Planlı güncel kesintiler listesi Adana elektrik kesintisi! (12-13 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! Ankara elektrik kesintisi! (12-13 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! Zaporijya Nükleer Santrali nerede, PATLARSA NE OLUR? Zaporijya Nükleer Santrali patlarsa Türkiye'yi etkiler mi? Ukrayna Zaporijya Nükleer Santrali'nde yangın! SON DAKİKA! Zaporijya Nükleer Santrali'nde yangın mı çıktı, patladı mı? Bein Sports MAÇ ÖZETLERİ izle! (GENİŞ ÖZET) SÜPER LİG MAÇ ÖZETLERİ! Bein Sports Süper Lig 1. hafta maç özetleri nereden izlenir? Alanyaspor Eyüpspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Alanyaspor Eyüpspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Samsunspor Beşiktaş maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Samsunspor BJK maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Samsunspor Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Samsunspor Beşiktaş maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Fenerbahçe Lille muhtemel ilk 11! Krunic ve En Nesyri oynayacak mı? MasterChef kim elendi, kim gitti? 11 Ağustos MasterChef elenen yarışmacı belli oldu Fenerbahçe Lille maçını hangi kanal veriyor? Fenerbahçe Lille Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi, nereden izlenir? Alanyaspor Eyüpspor maçı CANLI izle! (HD) 11 Ağustos Alanyaspor Eyüpspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir?
title