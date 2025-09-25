Komşuda şaşırtan görüntü: Halk oyunumuzu da çaldılar

Yunanistan'da düzenlenen bir konserde kemençe eşliğinde horon oynayan kalabalığın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar "Horonumuzu da çaldılar" yorumları yaptı.

KEMENÇE EŞLİĞİNDE HORON

Yunanistan'da kaydedilen görüntülerde, bir konserde kemençe çalınırken yüzlerce kişinin aynı anda horon teptiği görüldü. Renkli anlar sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

SOSYAL MEDYADA YORUMLAR YAĞDI

Görüntüleri izleyen birçok kullanıcı, esprili paylaşımlar yaparak "Horonumuzu da çaldılar" yorumunda bulundu. Öte yandan bazı kullanıcılar ise kemençe ve horonun Pontus Rumlarından miras kaldığını belirtti.