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Alabora olan teknede hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 78'e yükseldi

Dünya Haberleri

Yunanistan açıklarında Libya'dan aldığı 400 kadar düzensiz göçmeni taşıyan tekne alabora oldu. Feci kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükselirken, çok sayıda göçmenin de kayıp olduğu aktarıldı.

Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında, 400 kadar düzensiz göçmeni taşıyan balıkçı teknesinin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi.

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, Mora Yarımadası'nda Navarin Kalesi açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi, henüz belirlenemeyen nedenle alabora oldu. Uluslararası sularda meydana gelen olayda 78 kişi yaşamını yitirirken çok sayıda göçmenin de kayıp olduğu ifade edildi.

Alabora olan teknede hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 78'e yükseldi

Kurtarılan göçmenlerin, Kalamata Limanı'na götürüldüğü ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Libya'dan aldığı düzensiz göçmenleri İtalya'ya ulaştırmak üzere yola çıkan teknede kaç kişinin olduğu henüz bilinmiyor. Göçmenlerin Suriye, Filistin, Afganistan ve Pakistan uyruklu oldukları ifade edildi.

Alabora olan teknede hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 78'e yükseldi

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu da kurtarılan göçmenlere destek olmak için Kalamata'ya gidecek. Öte yandan Girit Adası açıklarında da bu sabah 80 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Alabora olan teknede hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 78'e yükseldi

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Dünya

Yunanistan İtalya Libya Dünya Haberler

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Yorumlar (3)

Harun Yiğit:

Bunlar Libyadan sınırdışı edilmek üzere olan Suriyeli kaçaklardı

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berk Vural:

Fazla merhamet vatana ihanettir hepsini geri gonderin

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Nazlı Muhip:

Bu kurtulanlar bize mi gonderilecek ya off

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