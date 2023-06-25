Yunanistan'da Batı Trakya'dan 4 Türk aday parlamentoya girdi

Yunanistan'da düzenlenen genel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Batı Trakya'dan 4 Türk aday parlamentoya girdi. İlk sonuçlara göre, son dört yıldır tek başına iktidarda olan Kiryakos Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi seçim yarışını önde götürürken, oyların yüzde 97'si sayıldı. Rodop ilinde Radikal Sol İttifaktan (SYRIZA) Özgür Ferhat, PASOK Partisinden de geçen yıl Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulundan ihraç edilen İlhan Ahmet seçildi. İskeçe ilinde ise SYRİZA'dan Hüseyin Zeybek ve PASOK'tan Burhan Baran parlamentoya girmeyi başardı. SYRIZA, Rodop'ta yüzde 33,8 ile birinci parti olurken, İskeçe ilinde ise Yeni Demokrasi Partisi yüzde 30,49 ile ilk sıraya yerleşti.