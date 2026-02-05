Haberler

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'ye geliyor

Güncelleme:
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin Altıncı Toplantısı vesilesiyle, 11 Şubat 2026 tarihinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

  • Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 11 Şubat 2026 tarihinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
  • Miçotakis ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlıklarında Ankara'da Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin Altıncı Toplantısı düzenlenecek.
  • Toplantıda ikili ilişkilerin tüm boyutları ele alınacak, iş birliği imkanları değerlendirilecek ve çeşitli metinlerin imzalanması gündemde olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in başkanlıklarında, ilgili bakanların katılımıyla Ankara'da düzenlenecek Konsey Toplantısı'nda Türkiye–Yunanistan ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak. Toplantıda, iki komşu ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik imkanların değerlendirilmesi öngörülüyor.

Detayları İletişim Başkanı Burhanettin Duran paylaştı. Duran, "Yunanistan Başbakanı Sayın Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlerine icabetle, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin Altıncı Toplantısı vesilesiyle, 11 Şubat 2026 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Yunanistan Başbakanı'nın başkanlıklarında, ilgili Bakanların iştirakleriyle Ankara'da düzenlenecek Konsey Toplantısı'yla Türkiye-Yunanistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki komşu ülke arasındaki iş birliğinin ilerletilmesi imkanları ele alınacaktır. Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanısıra, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Ziyaret çerçevesinde ayrıca, ikili ilişkileri güçlendirmeye matuf çeşitli metinlerin imzalanması da gündemdedir." dedi.

