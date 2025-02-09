Yunanistan adalardaki okullarda tatil süresini uzattı
Yunanistan'da, Ege Denizi'nde yaşanan sismik hareketler nedeniyle bazı adalarda eğitime verilen ara bir hafta daha uzatıldı.
Yunanistan'da, Ege Denizi'nde yaşanan sismik hareketten etkilenen adalarda eğitime verilen aranın 1 hafta uzatılması kararlaştırıldı. Yunanistan'da, Ege Denizi'nde yaşanan sismik hareket nedeniyle Santorini, Yamurgi, Niyoz ve Anafiya adalarında eğitime verilen aranın bir hafta uzatılması kararı alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Dünya