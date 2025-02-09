Yunanistan adalardaki okullarda tatil süresini uzattı

Yunanistan'da, Ege Denizi'nde yaşanan sismik hareketten etkilenen adalarda eğitime verilen aranın 1 hafta uzatılması kararlaştırıldı. Yunanistan'da, Ege Denizi'nde yaşanan sismik hareket nedeniyle Santorini, Yamurgi, Niyoz ve Anafiya adalarında eğitime verilen aranın bir hafta uzatılması kararı alındı.