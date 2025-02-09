Yunanistan adalardaki okullarda tatil süresini uzattı

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Yunanistan'da, Ege Denizi'nde yaşanan sismik hareketler nedeniyle bazı adalarda eğitime verilen ara bir hafta daha uzatıldı.

Yunanistan'da, Ege Denizi'nde yaşanan sismik hareketten etkilenen adalarda eğitime verilen aranın 1 hafta uzatılması kararlaştırıldı. Yunanistan'da, Ege Denizi'nde yaşanan sismik hareket nedeniyle Santorini, Yamurgi, Niyoz ve Anafiya adalarında eğitime verilen aranın bir hafta uzatılması kararı alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Dünya
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