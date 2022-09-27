Yunan tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bedel ödeteceğiz' restine yanıt: Umursamıyoruz

Yunanistan tarafı, Türkiye'nin büyükelçilerine verdiği protesto notası ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bedel ödeteceğiz" sözlerine ilişkin ilk yanıtını verdi. Atina kaynakları tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin itirazlarının tümüyle reddedildiği ve asılsız olduğu ifade edildi.

Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı şekilde Ege'deki Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a (GASA) zırhlı araç sevk ettiği anlar ortaya çıktı. Çıkarma gemilerinin Midilli ve Sisam'a özellikle ABD tarafından hibe edilen askeri araçları sevk etmesi dikkati çekti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN "BEDEL ÖDETECEĞİZ" RESTİ ÇEKTİ

Yunanistan'ın hamlesine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da yorum geldi. Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada konuyu değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yunanistan askeri, siyasi ve ekonomik olarak dengimiz değildir, olamaz. Yunan siyasetçileri kışkırtarak üzerimize salanların asıl sebebi ülkemizin vaktini, enerjisini, dikkatini dağıtarak büyük ve güçlü Türkiye programını engellemek olduğunu gayet iyi biliyoruz" dedi.

ATİNA'DAN İLK YANIT GELDİ

Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerine hem de Türkiye'nin Yunan büyükelçisi Christodoulos Lazaris'i çağırarak nota vermesiyle ilgili Yunan tarafından ilk yanıt geldi. Yunanistan'da yayın yapan Kathimerini'nin haberine göre Yunan kaynaklar, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın itirazlarını tümden reddetti.

"TÜRKİYE HUKUK DIŞI HAREKET EDİYOR"

Yunan kaynaklar tarafından yapılan değerlendirmede Türkiye tarafının itirazlarının tamamıyla hukuk dışı olduğu ve Yunan tarafının Türkiye ile savaş derdinde olmadığı ifade edildi.