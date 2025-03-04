Ukrayna lideri Zelenskiy: Pişmanım, Trump'a minnettarım

Zelenskiy, çok fazla dayanamadı! Trump'a biat etmek zorunda kaldı
DEM Parti, siyasi parti turlarına başlıyor

İmralı heyeti, kritik tarihi verdi: Başlıyoruz
İşte Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel'in son görüntüleri

Günlerdir aranıyor! İşte mimar Ece Gürel'in son görüntüleri
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame hazırladı

Bahis soruşturmasında Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran'a kötü haber

Trump, Yunanistan'da panik yarattı: Türkiye için eşsiz fırsat

Trump, Yunanistan'da panik yarattı: Türkiye için eşsiz fırsat
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesi, ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığını azaltma niyeti ile uluslararası koşulların, Türkiye'ye Avrupa güvenliğinde rol oynama açısından önemli fırsat sunduğunu yazdı.

Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesinde yayımlanan Stavros Yannidis imzalı değerlendirmede Türkiye'ye ilişkin dikkat çeken ifadeler yer aldı.

"ANKARA, AVRUPA'NIN POTANSİYEL GARANTÖRÜ OLARAK ORTAYA ÇIKTI"

2020'lerin başında Fransa, Almanya, İngiltere ve diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, Avrupa'nın güvenlik mimarisi için Türkiye ile masaya oturmasının imkansız olduğu savunulurken, şimdi Ankara'nın Avrupa'nın savunma özerkliğinin potansiyel garantörü olarak ortaya çıktığı belirtildi.

"ABD'NİN AVRUPA'DA ASKERİ VARLIĞINI AZALTMASI TÜRKİYE İÇİN FIRSAT"

Değerlendirmede, "Zaman ve uluslararası şartlar değişti. Zira, ABD'nin yaşlı kıtada (Avrupa) askeri izlerini azaltma niyetini açık etmesi, Türkiye için birinci sınıf fırsat oluşturuyor. Sadece Avrupa 'salonlarına' geri dönmesi için değil, aynı zamanda NATO ve Avrupa'da da öncü rol oynaması için." ifadesi yer aldı.

Trump, Yunanistan'da panik yarattı: Türkiye için eşsiz fırsat

"ERDOĞAN VE FİDAN, SADECE TÜRKİYE'NİN AVRUPA'YI ÇIKMAZDAN KURTARABİLECEĞİNİ SÖYLÜYOR"

Yunanistan'ın savunma sanayisinin uluslararası gelişmelerin gerektirdiği hıza uyum sağlayamadığına işaret edilen değerlendirmede, "Yaşlı kıta, savunma anlamında kendi ayakları üzerinde durmakta zorlanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan aracılığıyla, sadece Türkiye'nin Avrupa'yı ekonomide, savunmada ve siyasette çıkmazdan kurtarabileceğini söylüyor." ifadesine yer verildi.

"TÜRK SAVUNMA SANAYİSİ SİLAH PAZARINDA HIZLA BİR DEV HALİNE GELDİ"

Değerlendirmede, İtalyan Piaggio Aerospace firmasının Baykar tarafından satın alınması ve Bayraktar TB2, Bayraktar AKINCI, Bayraktar KIZILELMA gibi savunma sanayisindeki başarılar örnek verilerek, tüm bunların Türk savunma sanayisinin silah pazarında hızla bir dev haline geldiğini gösterdiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
img

Kadir Ezildi'den Nihat Hatipoğlu isyanı: Artık yeter
img

Kurtlar Vadisi müziğiyle eylem yapıp mega kentte hayatı felç ettiler
img

Edip Akbayram'ın ekonomi yorumu yeniden gündem oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zorlu Holding'de yeni CEO belli oldu

"Ramazan ayı" krizinden sonra yeni CEO atandı
Tiryakilere sigarayı bıraktıracak zam geliyor

Tiryakilere sigarayı bıraktıracak zam geliyor
Doğruysa skandal! AK Parti'nin kalesinde belediye başkanını zora sokacak görüntü

AK Parti'nin kalesinde belediye başkanını zora sokacak görüntü
Yüz felci geçiren İlyas Salman'ın son hali sevenlerini üzdü

Son hali sevenlerini üzdü
Futbolda devrim niteliğinde proje: Hayata geçirilirse statta maç izlemek tarihe karışacak

Hayata geçirilirse statta maç izlemek tarihe karışacak
Danla Bilic gönlünü Süper Lig devinin yıldızına kaptırdı

Süper Lig devinin yıldızıyla aşk yaşıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.