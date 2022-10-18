Yunan kadın siyasetçiden skandal Türkiye sözleri! Sahneye bu kez de o çıktı

Yunanistan'ın göçmen manipülasyonu devam ediyor. Bu kez de sahneye Yunan AP Başkan Yardımcısı Eva Kaili çıktı. Türkiye'ye yönelik iddialarda bulunan Kaili, "Türk sahil güvenlik görevlileri botlarının kıyıya ulaşmasını engelleyerek göçmenlere şiddet uyguluyor" ifadelerini kullandı. Yunan tarafının bu iddiaların Türkiye cephesi önceki günlerde kanıtlarla yanıt vermişti.

Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerilim devam ederken, Yunan siyasetçilerin gerginliği artıran açıklamaları, ortalığı yeniden alevlendiriyor. Geçtiğimiz günlerde Yunan Göç İşleri Bakanı, Yunanlılar tarafından dövülen çıplak göçmenlerin fotoğrafını paylaşarak olayı Türkiye yapmış gibi lanse etmek istedi.

TÜRKİYE TARAFINDAN JET YANIT GELDİ

Türkiye tarafı ise görüntülerdeki kişilerin Yunanlılar tarafından dövüldüğünü belirterek kanıtlarla birlikte cevap verdi. Bu gelişmelerden sonra ise sahneye Yunan AP Başkan Yardımcısı Eva Kaili çıktı.

"GÖÇMENLERE SALDIRIYORLAR"

Yunan siyasetçi, "Ortaya çıkan video, Türk sahil güvenlik görevlilerinin göçmenlere saldırdığını gösteriyor" dedi. Kaili sözlerine şöyle devam etti: "Türk sahil güvenlik görevlilerinin, botlarının Türkiye kıyılarına ulaşmasını engelleyerek göçmenlere şiddet uyguladığını gösteren bir video basına yansıdı. Video, Türkiye'nin göç akışlarını araçsallaştırdığına dair daha fazla kanıt sağlıyor ve Türkiye'nin AB-Türkiye Ortak Eylem Planını ihlal ettiğinin kanıtlıyor."

AB'YE ÇAĞRIDA BULUNDU

AB'ye çağrıda bulunan Yunan siyasetçi, "Bu nedenle, video açıklamalarının ardından Komisyon'a sormak istiyorum: Bir AB sınırlarındaki insanların güvenliğini sağlamak için Frontex'in varlığını güçlendirmeyi düşünebilir mi? İki Komisyon, AB sınırlarında AB-Türkiye anlaşmasına uyumu izlemek için başka adımlar atmayı düşünür mü? Üç AB sınırlarının korunması için Yunanistan'a ne tür mali destek verilecek?" ifadelerini kullandı.