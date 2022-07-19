Yunan Dışişleri Bakanı, ABD ile ortak tatbikatta isim vermeden Türkiye'yi hedef aldı: Bir ülke hariç herkes Rusya'ya yaptırım uyguluyor

ABD Temsilciler Meclisi tarafından Türkiye'ye yönelik F-16 satışlarına, Yunan hava sahasının ihlal edilmeyeceğini dair garanti verilmesi şartı getirilmesinin ardından artan tansiyon devam ediyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Türkiye'nin yanı başında olan Girit Adası'nda ABD ile düzenlenen "Poseidon'un Öfkesi 22" tatbikatın son gününde yine Türkiye'yi hedef alan sözler söyledi.

"BİR ÜLKE HARİÇ HERKES RUSYA'YA YAPTIRIM UYGULUYOR"

Türkiye'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmamasına gönderme yapan Dendias, "ABD ve Yunanistan, Ukrayna'ya insani ve askeri yardımda bulunarak tüm müttefiklerle beraber Rusya'ya ağır yaptırımlar uyguluyor. Tabi bir ülke hariç" ifadelerini kullandı.

"HAREKETLİ BÖLGEMİZ BAŞKA BİR PROVOKASYONU KALDIRAMAZ"

Sözlerini sürdüren Yunan bakan, Türkiye'ye hedef alan ifadelerini sürdürerek, "Hareketli bölgemiz başka bir provokasyonu, saldırganlığı ve revizyoncu yaklaşımı kaldıramaz" dedi.

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