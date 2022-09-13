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Yunan basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yazdı: Öfkesi iyice arttı, ABD ile müzakere masasına Dedeağaç'ı da koyacak

Dünya Haberleri

Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde gerginliğin iyice tırmanmasına neden olan Dedeağaç'taki ABD üssüyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Yunan basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Biden yönetimini Dedeağaç konusunda ikna etmeye çalıştığını yazarken, üstteki ABD varlığının artmasının Erdoğan'ın öfkesini de artıracağına vurgu yapıldı.

Yunanistan'ın Türkiye sınırına 45 kilometre mesafedeki liman kenti Dedeağaç'ta bulunan ABD'nin yeni askeri üssü gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesinin İngiliz edisyonu, Atina ve Ankara yönetimleri arasındaki Dedeağaç krizini ele aldı. Alexis Papachelas imzası taşıyan yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dedeağaç sorununu sürekli gündeme taşıdığı ve ABD'nin varlığından rahatsız olduğu aktarıldı.

Gazete, Dedeağaç'taki üste ABD'nin varlığının artmasının Erdoğan'ın öfkesini de artıracağı yorumunu yaparken, "Ankara, Dedeağaç'ın Amerikan savaş gemileri tarafından da kullanıldığını görünce gerginlik daha da tırmanacak" ifadelerini kullandı.

Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden yönetimini Dedeağaç konusunda ikna etmeye kararlı olduğunu ancak ABD'nin duruma sıcak bakmadığını yazdı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Joe Biden Ankara Atina Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Murat Kılıç:

Chp liler ne diyor Nasıl olsa bize saldırmayacaklarmış. Ne abd ne pyd ne yunan kimse bize saldırmaz. Öylesine etrafımızı sarıyorlar.

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Zulkarneyn :

400 tane BORA füzesi ile dümdüz edilmeli. İsrail'in yaptığı gibi," sınırında kendi güvenliğimiz için tehdit olarak görülen birimleri etkisiz hale getirdik" deriz.

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