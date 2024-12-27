Yunan bakan yardımcısından alçak tehdit: Türkiye'yi etkisiz hale getireceğiz

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesi sonrasında Türkiye'nin yeni yönetimle Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmasına imza atma ihtimali Yunanistan'da büyük bir rahatsızlığa yol açtı.

"TÜRKİYE'NİN BÖLGEDEKİ YENİ KAZANIMLARINDAN RAHATSIZIZ"

Ülkesinde katıldığı bir televizyon programında konuşan Savunma Bakan Yardımcısı Yannis Kefalogiannis, 2026 yılına kadar tamamlanması planlanan "demir kubbe" sisteminin, Türkiye'nin bölgede izleyeceği adımları takip ederek hazır olacağını söyledi. Ankara'nın bölgedeki yeni kazanımlarından rahatsızlık duyduğunun altını çizen Kefalogiannis, "Türkiye'nin bölgede attığı adımları gözlemlemeliyiz. Ulusal çıkarlarımız sadece coğrafi sınırlarımızla sınırlı değildir" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN ETKİSİZ HALE GETİRİLMESİ İÇİN ADIMLAR ATACAĞIZ"

Atina'nın son gelişmeler karşısında pasif kaldığını dile getiren Bakan Yardımcısı, Türkiye'yi de adeta tehdit etti. Kefalogiannis, "Türkiye, Avrupa Birliği'ne daha fazla ihtiyaç duyuyor. Bu bağlamda Türkiye'nin etkisiz hale getirilmesi için diplomatik ve savunma düzeyinde adımlar atacağız" diye konuştu.

"2020'DE OLDUĞU GİBİ, SİLAHLI KUVVETLERİMİZ HAREKETE GEÇECEKTİR"

Ortak bir savunma programı için Avrupa Birliği tarafından daha çok kaynak ayrılması gerektiğini belirten Yannis Kefalogiannis, Türkiye'ye yönelik tehditlerini sürdürerek, "2020'de olduğu gibi, silahlı kuvvetlerimiz harekete geçecektir" dedi.