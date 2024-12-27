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Yunan bakan yardımcısından alçak tehdit: Türkiye'yi etkisiz hale getireceğiz

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Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Yannis Kefalogiannis, Suriye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde, "Türkiye, Avrupa Birliği'ne daha fazla ihtiyaç duyuyor. Bu bağlamda Türkiye'nin etkisiz hale getirilmesi için diplomatik ve savunma düzeyinde adımlar atacağız" diye konuştu.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesi sonrasında Türkiye'nin yeni yönetimle Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmasına imza atma ihtimali Yunanistan'da büyük bir rahatsızlığa yol açtı.

"TÜRKİYE'NİN BÖLGEDEKİ YENİ KAZANIMLARINDAN RAHATSIZIZ"

Ülkesinde katıldığı bir televizyon programında konuşan Savunma Bakan Yardımcısı Yannis Kefalogiannis, 2026 yılına kadar tamamlanması planlanan "demir kubbe" sisteminin, Türkiye'nin bölgede izleyeceği adımları takip ederek hazır olacağını söyledi. Ankara'nın bölgedeki yeni kazanımlarından rahatsızlık duyduğunun altını çizen Kefalogiannis, "Türkiye'nin bölgede attığı adımları gözlemlemeliyiz. Ulusal çıkarlarımız sadece coğrafi sınırlarımızla sınırlı değildir" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN ETKİSİZ HALE GETİRİLMESİ İÇİN ADIMLAR ATACAĞIZ"

Atina'nın son gelişmeler karşısında pasif kaldığını dile getiren Bakan Yardımcısı, Türkiye'yi de adeta tehdit etti. Kefalogiannis, "Türkiye, Avrupa Birliği'ne daha fazla ihtiyaç duyuyor. Bu bağlamda Türkiye'nin etkisiz hale getirilmesi için diplomatik ve savunma düzeyinde adımlar atacağız" diye konuştu.

"2020'DE OLDUĞU GİBİ, SİLAHLI KUVVETLERİMİZ HAREKETE GEÇECEKTİR"

Ortak bir savunma programı için Avrupa Birliği tarafından daha çok kaynak ayrılması gerektiğini belirten Yannis Kefalogiannis, Türkiye'ye yönelik tehditlerini sürdürerek, "2020'de olduğu gibi, silahlı kuvvetlerimiz harekete geçecektir" dedi.

Yunan bakan yardımcısından alçak tehdit: Türkiye'yi etkisiz hale getireceğiz
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıVATAN BOZKURTLAR:

Ne tesadüf içimizdeki GAAvatlarda Türkiyenin kazanımlarından büyümesinden rahatsız tabi aynı sülaleleden geldiğiniz için şaşırmadım.

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Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

Acaba bir kereliğine denesek mi ? Yunanlar veya İsrailliler gelsin hükümetlerini kursunlar belki bu ülkede seçilen iktidarlardan çok daha iyi yönetirler. Tarihte böyle bir yönetim organizasyonu örneği var mı ? Sonuçları nasıl olmuş ? Yani ne bileyim öyle ya da böyle dış güçler hayatlarımıza hükmetmiyorlar mı ? Niye dolaylı yapsınlar işi karmaşıklaştırsınlar. Delikanlı gibi parti kurup seçimlere girmelerine engel olan bir darbe anayasası mı var yoksa ? Mesela Suriyeliler gelip vekil olabiliyor.

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Haber YorumlarıFatih Sultan Mehmed:

Lan Olum manyak mısınız... Kıçınızda bir parça beyaz peynir görüp de kendinizi mandıra mı zannediyonuz... Hadi işinize bakın... Divane Yunanlılar...

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Haber YorumlarıAbdullah :

valla işin şakası yok

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Haber YorumlarıBurhan:

Haydi inşallah. İstemeyerek de olsa Türkiye’ye iyilik edersin.

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Haber YorumlarıMuG:

Kefalogiannis, Osurukta teyyare ucurmaya kalkma Yetmezsin...Sonra bizimle kavga etmemek icin tanrina dua etmek zorunda kalacan.....

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Haber YorumlarıMÜCAHİT KELEŞ:

yav he he.Culsuz koepekler

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Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

yunan yani dahada barışacağız kanka olacağız birbirimize zarar vermeyeceğiz diyor.

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Haber YorumlarıFurkan Kutlay:

Adamların işi gücü Türkiye ama olsun yaraları var anlamak gerek adamları

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Haber YorumlarıSerseri KRAL:

Gücünüz ancak Kürtlere yetiyor,birazda Yunanistan ve İsrail'e kafa tutunda dünya gücünüzü görsün, kısa ve netttt....,

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