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Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı

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Yunanistan'daki "Bağımsızlık Günü" etkinlikleri sırasında skandal görüntüler kaydedildi. Askerlerin törendeki geçit sırasında Türkiye aleyhinde çirkin ifadelerle slogan attıkları görülürken, tepki çeken olay Ankara'yı da harekete geçirdi. Dışişleri Bakanlığı, söz konusu görüntülerin küstahça ve kabul edilemez bulduklarını belirterek, Yunan makamlarından izahat istendiğini açıkladı.

Yunanistan'ın 25 Mart Bağımsızlık Günü kapsamında Atina'da düzenlenen resmi geçit töreninde, Yunan Deniz Kuvvetleri'ne bağlı deniz piyadeleri Türkiye'ye yönelik hakaret içeren sloganlar attı.

ANKARA'YI HAREKETE GEÇİREN SKANDAL

Tören sırasında kaydedilen skandal görüntü kamuoyunda infiale neden olurken gelen tepkiler sonrası Ankara da harekete geçti.

"KÜSTAHÇA SLOGANLAR ATILDI"

Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, atılan sloganların küstahça olduğu ifade edildi. Konu Türkiye- Yunanistan ilişkilerini baltalamayı hedefleyen bir davranış olarak nitelendirilirken, kabul edilemez olduğu da bildirildi. Konuyla ilgili Yunan makamlarından izahat istendiği belirtildi.

Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (49)

Haber YorumlarıUmut güneş:

Türkiye'yi zaten iktidar el birliğiyle yerın dıbıne soktu

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Haber Yorumlarıbülent iyigün:

dedelerini özlemişler kavuşmak istiyorlar deniz büyük dökeriz hepsini ..

Yorum Beğen540
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Haber YorumlarıTurgut Aydoğdu:

bırakın eğlensin çocuklar. 23 nisan çocuğu bunlar

Yorum Beğen475
Yorum Beğenme31
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Haber YorumlarıShef :

Eğer Muhalefin lideri kensi ülkesine çirkin ithamlarda bulunsa, Yunan da cesaret alır bundan.

Yorum Beğen372
Yorum Beğenme96
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Haber YorumlarıÇakır Aslan:

şu ekonomik darlıkta arada kaynarsınız kaşınmayın

Yorum Beğen353
Yorum Beğenme14
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Haber Yorumlarıergun özyücel:

Bu devirde hala bu kafa çok utanç vetici …

Yorum Beğen231
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Haber YorumlarıFerdi Kerim:

kanları bozuk canlılar

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Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Mevsim olarak, bazı canlıların HAVLAMA zamanıdır; bırakın havlasınlar...

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Haber YorumlarıSempatik:

denize doktugumuz günleri unuttular galiba hatırlatırız sıkıntı yok

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Haber YorumlarıFerit Garipoğlu:

ne demişler yazın şunu küstahca ama ne bilelim

Yorum Beğen86
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