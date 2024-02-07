Yükseköğretim Kurulu Başkanı Ürdün'e ziyaret gerçekleştirdi

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar bugün Ürdün'e gelerek Ürdün Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Mahafzah'la bir araya geldi. Özvar, Türkiye-Ürdün Yükseköğretim Forumu'na katıldı.

Özvar, Ürdün'de ilk olarak Bakan Mahafzah ile bir araya geldi. İki ülke arasında yükseköğretim alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi imkanlarının etraflıca ele alındığı görüşmede, Türkiye ile Ürdün arasında yükseköğretim alanındaki iş birliği mutabakat muhtırasının en kısa zamanda tamamlanması konusunda görüş birliğine varıldı.

Yükseköğretim Kurulu ile Ürdün Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı heyetleri arasındaki görüşmelerde de iki ülkenin yükseköğretim sistemlerine ilişkin bilgi paylaşımında bulunuldu ve potansiyel iş birliği alanları belirlendi. Heyetler somut projelerin geliştirilmesi konusunda da görüş alışverişinde bulundu.

TÜRKİYE-ÜRDÜN YÜKSEKÖĞRETİM FORUMU

Özvar'ın ziyareti kapsamında Ürdün'ün başkenti Amman'da, Türkiye-Ürdün Üniversiteleri Forumu gerçekleştirildi. Heyetteki Türk üniversitelerinin rektörleri ile Ürdün üniversitelerinin temsilcileri forumda üniversitelerini tanıttı. İki ülke arasında öğrenci ve akademisyen değişiminin ele alındığı forumda, iş birliğinin somut projeler temelinde ilerlemesi konusunda görüşler paylaşıldı.

ÖZVAR, TÜRK ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar, Ürdün'de devlet burslusu olarak yüksek lisans ve doktora eğitimi gören Türk öğrencilerle de bir araya gelerek sohbet etti. Özvar, Ürdün'deki temasları kapsamında, 24-26 Mart 1918'de İngilizlere karşı kahramanca savaşarak şehit olan 4. Ordu 48. Tümen ile 143, 145 ve 191. Piyade Alaylarına mensup yaklaşık 300 Türk askerinin mezarının bulunduğu Salt şehrindeki Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Ürdün ziyaretinde Özvar'a, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Prof. Dr. Hüseyin Karaman ile Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt eşlik etti. Türk heyetine Ürdün'de T.C. Amman Büyükelçisi Erdem Ozan refakat etti.