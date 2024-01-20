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Yüksek sesle horlayan komşusunun burun ameliyat masrafını karşılamak istedi, kabul etmeyince öldürdü

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ABD'de 55 yaşındaki Christopher Casey, yüksek sesle horlamasından rahatsızlık duyduğu komşusunu bıçaklayarak öldürdü. İki kişinin cinayetten hemen önce uzun süre tartıştığı ve bu tartışmada Casey'in komşusunun burun ameliyatı masrafını ödemek için teklifte bulunduğu öğrenildi.

ABD'de bir şahıs, yüksek sesle horlamasından rahatsız olduğu komşusunu bıçaklayarak öldürdü.

ABD'nin Pensilvalya eyaletinde 55 yaşındaki Christopher James Casey, yüksek sesle horlamasından rahatsızlık duyduğu komşusu 62 yaşındaki Robert Wallace'i bıçaklayarak öldürdü.

BURUN AMELİYATI MASRAFINI KARŞILAMAK İSTEDİ

İki komşu arasında cinayet öncesi yaklaşık 20 dakikalık sert bir tartışma yaşandı. Bu ta r tışmada Casey, Wallace'ın burun ameliyatı olmasını ve masraflarını karşılayacağını söyledi.

Yüksek sesle horlayan komşusunun burun ameliyat masrafını karşılamak istedi, kabul etmeyince öldürdüChristopher James Casey

TARTIŞTIKTAN SONRA BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın bir yere varmaması üzere Casey, Wallace'ı bıçakladı. Evinden 50 metre uzakta yerde yatarken bulunan Wallace, hastaneye kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Casey ise tutuklandı.

Haberler.com / Emre İliksiz - Dünya

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Yorumlar (1)

HainKOXPER :

adam haklı nasıl bir horlamaki adam masrafları üstlenmiş utanmadan kabul etmemiş bide köfte burun

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