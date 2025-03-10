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Suriye'de hükümet ile YPG anlaştı

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Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de yeni hükümete en sonunda boyun eğdi. Suriye Devlet Başkanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin elindeki sivil ve askeri kurumların devlet kurumlarına devredilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara, terör örgütü PKK/ Ypg elebaşı 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile bir araya geldi.

YPG/PKK DEVLET KURUMLARINA KATILACAK

Görüşmede, ülkenin kuzeyini işgal eden terör örgütünün silah bırakması ve yeni Suriye yönetimine katılması ele alındı. Görüşmenin ardından Suriye Devlet Başkanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin devlet kurumlarına devredilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Suriye'de hükümet ile YPG anlaştı

KÜRT TOPLUMU SURİYE DEVLETİNİN ASLİ BİR PARÇASI OLARAK TANINACAK

Eş-Şara ve terörist elebaşı Şahin tarafından imzalanan anlaşmada, tüm Suriyelilerin dini ve geleneksel kökenlerine bakılmaksızın liyakate dayalı olarak devlet kurumlarında temsil edilme ve siyasi süreçlere katılım haklarının garanti altına alınacağı ve Kürt toplumunun Suriye devletinin asli bir parçası olarak tanınacağı, anayasal vatandaşlık hakları ve diğer tüm haklarının devlet güvencesi altında olacağı yer aldı.

SİVİL VE ASKERİ KURUMLAR SURİYE DEVLET YÖNETİMİNE ENTEGRE EDİLECEK

Suriye'nin tüm topraklarında ateşkes ilan edileceği ve çatışmalara derhal son verileceği belirtilen anlaşmada, "Kuzeydoğu Suriye'deki sivil ve askeri kurumlar (sınır kapıları, havaalanları, petrol kuyuları ve gaz sahaları dahil) Suriye devlet yönetimine entegre edilecektir" denildi.

Suriye'de hükümet ile YPG anlaştı

ESAD REJİMİNDEN KALMA UNSURLARLA MÜCADELEDE DESTEK

Tüm Suriyeli göçmenlerin köylerine ve bölgelerine güvenli bir şekilde dönüşünün sağlanacağı ve devlet tarafından koruma altına alınacağı aktarılan anlaşmada, "Suriye devleti, Esad rejimi kalıntıları ve ülkenin birliğini tehdit eden tüm unsurlarla mücadelede desteklenecektir" denildi.

"BÖLÜNME ÇAĞRILARINI REDDEDİYORUZ"

"Suriye toplumunun tüm unsurları arasında bölünme çağrılarını, nefret söylemini ve fitne çıkarma girişimlerini reddediyoruz" ifadelerinin yer aldığı anlaşmada, "Yürütme komiteleri, bu mutabakatın uygulanması için çalışmalarını sürdürecek ve tüm adımların bu yıl sonundan önce tamamlanmasını hedefleyecektir" denildi.

Suriye'de hükümet ile YPG anlaştı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (24)

Haber YorumlarıMurat Ç:

vay babam vay Türkiye'de PKK ile masaya oturlarsa Suriye'de YPG ile oturur .... teröristle müzakere olmaz diyoruz ama anlayana

Yorum Beğen65
Yorum Beğenme66
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Haber YorumlarıEgid Kılıç:

Öncelikle Orta Doğu‘da Barışın sağlanması Arapların ,Farsların, Kürtlerin ve Türklerin lehinedir.

Yorum Beğen117
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıZorunuza gitmesin:

YPG nin devlet kurumlarına katılması onlara boyun eğmek anlamına mı geliyor !!!! ilginç bir haber başlığı :))))

Yorum Beğen82
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

ikiside terör

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme59
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Haber YorumlarıEnder YILDIRIM:

herkes teröristle anlaşma derdinde. altın tepside ülke verecekler teröre.

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Yorum Beğenme47
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Haber YorumlarıNur Zo:

Bu zaman kazanmadan başka bir şey deyildir. Hiç bir zaman hain hainliğini bırakamaz

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme29
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Haber Yorumlarız4csyy4jzr:

heheh anlatsayma bak. Bahçeliyi de alin yanınıza. son günlerini rahat yaşasın

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Haber YorumlarıABDULHAMITHAN:

ne oldu hani pkk süriyede falan kalmayacaktı

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Haber YorumlarıROTA ANIMALS:

Savaşın kazanı sdg oldu.

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Haber YorumlarıMusty:

gecmis olsun suriye umarim tc nin onaui vardir

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