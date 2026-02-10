Haberler

Yolda Türk askerlerini gören Almanlar gözlerine inanamadı

Güncelleme:
NATO'nun savunma ve caydırıcılığını güçlendirmeyi amaçlayan Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'na katılacak olarn 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı birlikleri Tekirdağ Çorlu'da düzenlenen uğurlama töreninin ardından Almanya'ya gitti.

"BURADA TÜRK ASKERİ KONVOYU VAR, ALMANYA'DA NELER OLUYOR?"

3 hafta sürecek tatbikat için ülkelerinde bulunan Mehmetçiği gören Almanlar ise şaşkınlığa uğradı. Seyir halindeki bir aracın Alman sürücüsü tarafından kaydedilen görüntülerde, kadının, "Burada resmen Türk askeri konvoyu var. Cidden millet, Almanya'da neler oluyor, farkında mısınız? Burada ne oluyor?" dediği duyuldu.

10 BİN ASKER KATILACAK

Steadfast Dart 2026 Tatbikatı 3 hafta sürecek. NATO'nun 8 farklı ülkeden, yaklaşık 10 bin askerin katılımı ile 2026 yılı içerisinde icra edeceği en geniş kapsamlı ve katılımlı tatbikata 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı unsurları, deniz, kara ve hava yolu ulaştırma yöntemleri ile tatbikata katılım sağlayacak. Alarm, intikal ve yığınaklanma faaliyetlerini içeren tatbikata Mehmetçik; toplam 650 personel ve 149 araç ile katılacak.

YERLİ VE MİLLİ ÜRÜNLER SERGİLENECEK

Yerli ve milli olarak üretilen, Komuta kontrol aracı KİRPİ, TOGAN dron, insansız kara aracı (İKA) Aslan, Robotik kollu meti aracı KİRPİ-2, BMC VURAN, vuran havan aracı ALKAR, ttza omtas PARS, bazna dron, silahlar, portatif hava savunma füze sistemi SUNGUR, tüfek tipi dronsavar, mayın dedektörü OZAN, zırhlı ambulans tatbikatta sergilenecek.

Umut Halavart
Haberler.com / Dünya
Haberler.com
