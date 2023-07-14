Türbülansa giren uçaktaki yolcular tavana fırladı: 2 yaralı

Çin'de Şanghay'dan Pekin'e giden bir yolcu uçağı 35 bin feet yükseklikte sert bir türbülansa girdi. Uçağın tavanına fırlayan 1 yolcu ile 1 kabin görevlisi yaralanırken, korku dolu anlar bir yolcunun kamerasına yansıdı. Uçak güvenli bir şekilde iniş yapmayı başardı.

Şanghay'dan Pekin'e giden yolcu uçağı 35 bin feet yükseklikteyken türbülansa girdi. Türbülans nedeniyle uçağın tavanına fırlayan iki kişi yaralanırken, korku dolu anlar bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından uçak güvenli bir şekilde iniş yaptı.

Çin'de pazartesi günü havada korku dolu anlar yaşandı. Air China'ya ait bir yolcu uçağı 35.000 feette beklenmedik bir şekilde şiddetli türbülansa girdi.

2 KİŞİ YARALANDI

Şiddetle sarsılan uçak irtifa kaybetmeye başladı. Uçağın tavanına fırlayan 1 yolcu ile 1 kabin görevlisi yaralandı. Olay anı bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansırken, görüntülerde uçaktaki eşya ve yastıkların uçuştuğu görüldü. Koltuklarından düşen yolcuların tekrar yerlerine oturabilmek için uzun süre uğraştığı anlar görüntülerde yer aldı. Uçak güvenle havalimanına inerken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

TAVANA FIRLADIKLARINI GÖRDÜM

Yolcu Xing Lida, "Uçuşun ilk yarısı oldukça sorunsuzdu. Ancak, son 30 ila 40 dakika içinde, insanlar tuvalete gitmek için kalkıp otururken, herkesi korkutan ani bir düşüş yaşandı" dedi. Başka bir yolcu olan Xing, "40'lı yaşlarda bir kadın ve kadını kendi bedeniyle korumaya çalışan bir uçuş görevlisinin tavana fırladığını gördüm. Tavan çatladı ve çıkış işareti ayaklarımın yanına düştü. Bazı burkulmalar ve yüzeysel yaralanmalar oldu" ifadelerini kullandı.