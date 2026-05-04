Yolcu gemisinde hantavirüs şüphesi: Üç kişi hayatını kaybetti

Arjantin'den Yeşil Burun Adaları'na giden bir yolcu gemisinde üç kişi, hantavirüs şüphesiyle hayatını kaybetti.

Ölen Hollandalı çiftin yaşları 69 ve 79 olarak açıklandı.

Gemiye bindikten sonra hastalanarak yaşamını yitiren çiftin cenazeleri gemiden çıkarılırken ölen üçüncü Hollandalının cansız bedeni halen gemide tutuluyor.

Hastalanan 69 yaşındaki bir İngiliz ise Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde yoğun bakıma kaldırıldı.

Bu kişiye yapılan testte hantavirüs taşıdığı belirlendi.

BBC'ye bilgi veren Dünya Sağlık Örgütü beş şüpheli vakanın testlerinin sürdüğünü söyledi.

BBC'ye konuşan Avustralya National University'den bulaşıcı hastalıklar uzmanı Prof. Sanjaya Senanayake, Güney Amerika'daki virüs varyantının ciğerde sıvı birikmesi semptomuna yol açtığını ve vakaların yaklaşık %45'inin hayatını kaybettiğini söyledi.

Senanayake, "İnsanlar genelde çok hastalanır ve birkaç gün içinde hayatını kaybedebilir" dedi.

Geminin işletmecisi Ocenwide Expeditions, mürettebattan da iki kişinin hastalandığını ve acil tedaviye ihtiyaç duyduğunu aktardı.

Buna karşın gemi, 4 Mayıs sabahı itibarıyla en az 24 saattir başkent Praia açıklarında sabit duruyor.

Yerel basına göre gemideki yolcuların adaya inmesine izin verilmeyecek.

Yerel A Nacao gazetesine göre Yeşil Burun Adaları Sağlık Enstitüsü Başkanı Mari da Luz, bu kararın yerel nüfusu korumak amacıyla alındığını açıkladı.

BBC'ye konuşan mikrobiyolog Siouxsie Wiles ise bu virüsün kuluçka süresinin 8 haftaya kadar çıkabildiğini ve bu yüzden önümüzdeki günlerde daha fazla vakayla karşılaşılabileceğini söyledi.

107 metre uzunluğundaki gemide 80 kabin bulunuyor. Geminin kapasitesi ise 170 yolcu, 57 mürettebat, 13 rehber ve bir doktordan oluşan 241 kişi.

Güney Afrika Sağlık Bakanlığı'na göre gemide yaklaşık 150 turist bulunuyor.

Arjantin'den üç hafta önce yolculuğa başlayan gemi Antarktika, Falkland Adaları, Tristan, St. Helena, Ascension ve Yeşil Burun Adaları'ndan geçtikten sonra Kanarya Adaları'na gitmeyi hedefliyordu.

Hantavirüs nedir?

Hantavirüs genellikle kemirgenler tarafından taşınan ve dışkılarından havaya karışarak insan ciğerlerine giren bir virüs türü.

Mikrobiyolog Siouxsie Wiles, hastalığın gemide yiyeceklerden de bulaşmış olabileceğini söylüyor.

Bu virüs iki ciddi rahatsızlığa yol açabiliyor.

Bunlardan biri Hantavirüs Akciğer Sendromu (HPS). Bu genellikle yorgunluk, ateş ve kas ağrılarıyla başlıyor ve sonrasında baş ağrısı, baş dönmesi, üşüme ve karın ağrısıyla devam ediyor.

Bu süreçte solunum sorunları yaşamaya başlayan kişilerin %38'i hayatını kaybediyor.

İkinci hastalık ise Kanamalı Ateşli Böbrek Sendromu (HFRS).

Daha ciddi sonuçları olabilen bu hastalık iç kanama ve akut böbrek yetmezliğine yol açabiliyor.

Kaç kişide görülüyor?

ABD Sağlık Bakanlığı'na göre dünya genelinde her yıl 150 bin HRFS vakası görülüyor.

Bunların büyük bir kısmı Avrupa ve Asya'da, yarısı da tek başına Çin'de ortaya çıkıyor.

Prof. Sanjaya Senanayake, Güney Amerika'da görülen hantavirüs varyantının insandan insana bulaşmasının kolay olmadığını söylüyor.

Senanayake "Arjantin'den demir aldıkları için akla gelen ilk hastalık bu fakat gemideki tüm hastaların aynı virüsten mi hastalandığından emin olmak için testler yapılması lazım" diyor.

Şubat 2025'te Oscarlı aktör Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa'nın yapılan incelemede, Arakawa'nın hantavirüsle ilişkilendirilen bir solunum rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybettiği anlaşılmıştı.

Polis Arakawa'nın son günlerinde internette grip ve koronavirüs semptomlarına dair araştırmalar yaptığını tespit etmişti.

Çiftin evlerinin yakınlarında da kemirgen yuvaları bulunmuştu.

Nasıl tedavi ediliyor?

Hantavirüsün bir tedavisi yok.

BBC'ye konuşan Kanada Ulusal Mikrobiyoloji Laboratuvarı Özel Patojenler Şefi David Safronetz, hastalığın tedavisi için herhangi bir antiviral ilaç veya aşı bulunmadığını söylüyor.

Safronetz bu nedenle hantavirüs hastalarına uygulanan ana tedavinin destekleyici tedaviler olduğunu, hastalar ne kadar erkenden teşhis edilip uygun bir hastaneye götürülürse o kadar iyi olduğunu belirtiyor.

ABD Sağlık Bakanlığı'na göre bu destekleyici tedaviler arasında oksijen terapisi, solunum desteği, antiviral ilaçlar ve diyaliz yer alabiliyor.

Ağır durumdaki hastaların entübe edilmesi gerekebiliyor.