Haberler

Yok böyle operasyon! Trafik kameralarını hackleyip, telefon kulelerine sızmışlar

Güncelleme:
Mossad'ın, İran lideri Ali Hamaney'in öldürüldüğü operasyon öncesinde konutunun çevresindeki trafik kameralarını hacklediği; saldırıdan yaklaşık 30 dakika önce telefon kulelerine sızarak iletişimi kesip İranlı yetkililerin istihbarat almasını engellediği iddia edildi.

İsrail istihbarat servisi Mossad'ın İran lideri Ali Hamaney'e yönelik dikkat çekici bir siber operasyon gerçekleştirdiği iddia edildi. Financial Times'ta yer alan habere göre Mossad, Hamaney'in konutunun çevresindeki güvenlik ve trafik altyapısına sızarak operasyon öncesi geniş çaplı bir elektronik müdahale gerçekleştirdi.

TRAFİK KAMERALARINI HACKLEDİLER

Mossad, Hamaney'in konutunun bulunduğu bölgedeki trafik kameralarını hackleyerek çevredeki hareketliliği anlık olarak izledi. Bu sayede güvenlik birimlerinin ve araç trafiğinin takibini sağlayan sistemlerin İsrail istihbaratı tarafından kontrol edildiği öne sürüldü.

30 DAKİKA ÖNCE TÜM İLETİŞİMİ KESTİLER

Haberde ayrıca saldırıdan yaklaşık 30 dakika önce İran'ın iletişim altyapısına yönelik bir müdahale gerçekleştirildiği aktarıldı. Mossad'ın bölgedeki telefon kulelerine sızarak İranlı yetkililerin istihbarat almasını engellediği ve bu süreçte Hamaney'in iletişim ağının da kesildiği iddia edildi.

İSTİHBARAT AKIŞINA DARBE

Söz konusu siber müdahalenin, operasyon sırasında İran güvenlik birimlerinin koordinasyonunu zorlaştırmak ve istihbarat akışını kesmek amacıyla gerçekleştirildiği öne sürülüyor.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

İddialara ilişkin İran makamlarından resmi bir açıklama yapılmazken, İsrail tarafı da konu hakkında yorum yapmadı. Ancak uzmanlar, son yıllarda siber istihbarat operasyonlarının bölgedeki askeri ve siyasi gerilimde giderek daha önemli bir rol oynadığını belirtiyor.

Erdem Aksoy
