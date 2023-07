ABD'nin New York ve New England eyaletlerini sel yıktı geçti

ABD'nin New York ve New England eyaletlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış seli de beraberinde getirdi. Cadde ve sokakları su bastı, sele dayanamayan köprüler yıkıldı. Mahsur kalan çok sayıda insanın ekipler tarafından bölgeden tahliyesinin sürdüğü belirtildi. Sosyal medyaya düşen görüntülerde sel sularının hızla ilerlediği görüldü.

SEL SULARI YIKTI GEÇTİ

ABD'nin New York, New England, Hudson eyaletlerini sel vurdu. Günlerdir devam eden şiddetli sağanak yağışların yol açtığı sel bölgede hayatı felç etti.

İNSANLAR MAHSUR KALDI

İnsanlar evlerinde ve araçlarında mahsur kalırken, sel sularına dayanamayan köprüler yıkıldı, yollar zarar gördü. Vermont'ta çok sayıda kişi tekneyle kurtarılarak evlerinden tahliye edildi. New York'ta 30'lu yaşlarında bir kadın sel sularına kapılarak hayatını kaybetti.

"YENİ NORMAL BU"

New York Valisi Kathy Hochul bölgenin olağanüstü bir olayın ortasında kaldığını vurguladı. Hochul, iklim değişikliğinin seller üzerindeki etkilerine atıfta bulunarak, "Arkadaşlarım, yeni normal bu. İnsanlar en kötüsüne hazırlıklı olmalı. Çünkü en kötüsü olmaya devam ediyor." dedi.

SELİN MALİYETİ ON MİLYONLARCA DOLARI BULACAK

Yetkililer selin faturasının muhtemelen on milyonlarca doları bulacağını tahmin ettiklerini söyledi. Afet, ulaşımı da durma noktasına getirdi. Pazartesi günü New York ve Boston'daki havalimanlarından çok sayıda uçuş iptal edildi ve New York ile Albany arasındaki Amtrak seferleri askıya alındı.