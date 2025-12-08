Haberler

Yiyecek kokusuyla çıldıran ayı bakıcısını ağır yaraladı

Yiyecek kokusuyla çıldıran ayı bakıcısını ağır yaraladı
Çin'in Hangzhou Safari Park'ında sahnede olan bir dev kara ayı, gösteri sırasında aniden bakıcısına saldırdı. Olay, ziyaretçilerin gözleri önünde yaşandı ve saniye saniye kameraya yansıdı. Ayı, bakıcıyı yere devirip dişlerini geçirmeye çalıştı. Olayın ardından park yönetimi, kara ayı gösterisinin tamamen iptal edildiğini açıkladı. Sosyal medyada görüntüler hızla yayıldı ve binlerce kişi hayvanların gösterilerde kullanılmasının artık tamamen yasaklanması gerektiğini savundu.

Çin'in doğusundaki Hangzhou Safari Park'ta çekilen görüntüler, ziyaretçilerin gözleri önünde yaşanan bir saldırı dehşetini ortaya çıkardı. Gösteri sırasında sahnede olan dev kara ayı, aniden bakıcısına saldırdı ve yaşananlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Görüntülerde ayının arka ayakları üzerinde yürürken bir anda öne doğru hamle yaptığı, bakıcıyı yere devirip dişlerini geçirmeye çalıştığı görülüyor. Çevredeki görevler panikle koşarak bakıcıya yardıma geliyor ve ayıyı adamın üzerinden çekmek için mücadele ediyor.

Bir görevli, eline aldığı basketbol potasının metal çemberini ayıya uzatıyor. Ayı dişlerini bu çembere geçirince bakıcı son anda ölümcül bir yara almaktan kurtuluyor.

Olayın ardından park yönetimi, kara ayı gösterisinin tamamen iptal edildiğini açıkladı.

"Xiong Er yiyeceğe dayanamaz… Benim hatam"

Bakıcının saldırıya uğraması, gösterinin bitiş anında oldu. Hem bakıcının hem de ayının yara almadan kurtulması büyük bir şans olarak yorumlandı. Ancak ziyaretçiler sahne güvenliği konusundaki eksikler nedeniyle park yönetimine tepki gösterdi.

Saldırının ardından konuşan bakıcı, Xiong Er adlı ayıyı yıllardır tanıdığını belirterek şunları söyledi:

"Xiong Er yemeğe çok düşkündür. O gün yanımda onun en sevdiği havuç ve elmalar vardı. Kokuyu alınca fazla heyecanlandı ve o yüzden saldırdı."

Bakıcının açıklamasına göre ayı saldıriyi kasıtlı değil, tamamen yiyecek kokusu nedeniyle gerçekleştirdi.

Bakıcının sözleri şöyle devam etti:

"Beni merak eden herkese teşekkür ederim. İkimiz de iyiyiz. Bu olay, onunla çalışırken çok daha dikkatli olmam gerektiğini gösterdi."

Ayı İkinci Kez Hamle Yaptı

Ayı ilk müdahaleyle bakıcının üzerinden çekildikten sonra bir kez daha saldırmak istedi. Görevliler bu kez fiziksel güç kullanarak hayvanı durdurmak zorunda kaldı. Olay 6 Aralık'ta yaşandı.

Sosyal medyada görüntüler hızla yayıldı ve binlerce kişi hayvanların gösterilerde kullanılmasının artık tamamen yasaklanması gerektiğini savundu.

Park yönetimi, saldırıya karışan ayının sağlık durumunun düzenli olarak kontrol edileceğini, ayrıca acil durum protokollerinin baştan aşağı gözden geçirileceğini açıkladı.

Benzer Bir Acı Haber Yunanistan'dan Gelmişti

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan'ın Zakintos Adası'nda iki yaşındaki bir çocuk, bağlı haldeki bir pitbull tarafından saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti.

Ailesiyle eve dönen çocuk, anne ve babasının bir anlık dalgınlığından faydalanarak köpeğin bulunduğu odaya girdi. Pitbull çocuğu yüzünden ve başından ısırdı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haber YorumlarıYeos :

Adamin sondaki hamlesi cok sacma olmus

Haber YorumlarıKara Murat:

şaka yapıyor nerede yaralanma.

