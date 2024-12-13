Yıllar sonra ortaya çıktı! İşte MİT'in IŞİD operasyonu detayları

Milli İstihbarat Teşikatı tarafında IŞİD lideri Ebu Hüseyin El Kureyşi'ye yönelik düzenlenen operasyonunun ayrıntıları yaklaşık 2 yıl sonra ortaya çıktı.

ÖNCE YERİ TESPİT EDİLDİ

Cüneyt Özdemir'in Gain'deki programında verdiği bilgilere göre, Ebu Hüeyin El Kureyşi'nin Suriye'deki lojistik kurye işlerini Ebu Ömer yürütüyordu. MİT'in Ebu Ömer'den alınan bilgilere göre, Kureyşi'nin Suriye'nin çöl bölgesi Badiye'ye geçmeye çalıştığı ve bu geçişten önce güvenli bir ev arayışında olduğu belirlendi.

MİT, bu güvenli evin yerini tespit ederek evin sahibine ulaştı ve yapının iç mekan görüntülerini temin etti. Elde edilen bu bilgiler ve insansız hava aracı (İHA) görüntüleri detaylıca incelendi. Yapının etrafı duvarlarla çevrili bir bahçe içinde, iki katlı, altı küçük ve iki büyük odadan, üç balkon ve bir terastan oluşan bir bina olduğu belirlendi.

GİRECEĞİ EVİN BİLGİSİ 24 SAAT ÖNCEDEN ALINDI

MİT, binanın birebir modelini oluşturarak operasyon planlarını detaylandırdı ve hareket tarzını belirledi. Ebu Hüeyin El Kureyşi'nin, 28 Nisan 2023 gecesi Afrin'in Cinderes bölgesindeki güvenli eve giriş yapacağı bilgisi MİT'e 24 saat öncesinden ulaştı. Bu bilgi ışığında özel operasyon timine gerekli bilgiler aktarıldı ve tim, 28 Nisan saat 19.30'da Suriye'ye giriş yaptı.

KENDİSİNİ İMHA ETTİ

Türk özel timleri, gece saat 00.30'da operasyonun gerçekleşeceği yapıya 500 metre mesafede ilk konumlarını aldılar. Son hazırlıkların tamamlanmasının ardından, Ebu Hüeyin El Kureyşi'ye teslim olması çağrısı yapıldı. Uyarı atışlarının ardından saat 01.00 itibariyle operasyon başlatıldı. Planlanan operasyon çerçevesinde, binanın arka kapısından giriş yapılması kararlaştırıldı. Ancak dikkat dağıtmak ve şaşkınlık yaratmak amacıyla binanın ana giriş kapısı patlatıldı. Bu patlamanın hemen ardından, Ebu Hüseyin El Kureyşi intihar yeleğini patlatarak kendisini imha etti.

Binaya giren özel tim, yerde insan parçalarının bulunduğunu tespit etti. Saat 01.15 itibariyle yapı tamamen kontrol altına alındı.